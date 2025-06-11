美防長證實將削減對烏軍援 歐洲盟國急補破網

美國國防部長赫格賽斯10日於華府國會山莊，出席眾議院撥款委員會國防小組的聽證會並作證。（美聯社）

2025/06/11 19:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯10日在眾議院國防撥款小組委員會聽證會上證實，下一年度的國防預算中，對烏克蘭的安全援助將有所縮減。他表示，川普政府對俄烏戰爭的看法與過去大不相同，認為「尋求和平談判，對交戰雙方與美國的國家利益皆有助益」。

根據「Defence Blog」網站報導，雖然赫格塞斯並未具體說明哪些項目將受影響，但多位議員擔憂，預算削減恐導致防空系統、彈藥與後勤支援等關鍵軍備交付延遲，進而削弱烏軍對抗俄軍攻勢的能力。對於削減金額，海格塞斯未透露細節，僅表示此舉是為了在全球安全壓力升高之際，重新分配有限的國防資源。

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自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國已對基輔提供總值達659億美元（約新台幣1.96兆元）的軍事援助，若計入2014年以來的支援，累計援助金額達692億美元（約新台幣2.06兆元）。這些援助多數透過年度預算撥款執行，而非採用固定的「租借法案」（lend-lease）機制。

批評者指出，此一政策轉變恐使烏克蘭獲得美製先進武器的數量銳減，尤其是「愛國者」（Patriot）飛彈系統。該系統在攔截俄軍巡弋飛彈、彈道飛彈與無人機方面發揮關鍵作用。烏克蘭總統澤倫斯基日前在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的烏克蘭國防聯絡小組會議上，疾呼盟國增援更多愛國者系統，警告烏國每日面臨數百枚飛彈與無人機的襲擊。

美國朝野議員皆對軍援削減計畫表達憂慮，認為這恐削弱烏克蘭維持領空防禦與抵禦俄軍攻勢的能力。此時正值烏克蘭亟需穩定且大量的補給，以支撐前線作戰。

儘管美國打算縮減援助，歐洲盟國正設法填補缺口。歐盟近日宣布，將動用凍結的俄羅斯資產，首波釋出14億歐元（約新台幣478億元），用於支持烏克蘭的國防與經濟重建，後續採購計畫將由德國、丹麥與捷克主導。

報導指，美國政策的調整顯示，華府正將更多國防資源轉向其他地區，其後續對戰局的影響，將取決於歐洲盟國支援能否及時到位，以及烏克蘭如何調整對美軍援規模縮減的因應策略。

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