台灣規模6.4地震 日本沖繩與那國島也有感

台灣今（11）日晚間7點，東部海域發生規模6.4有感地震，鄰近台灣的日本沖繩縣，也感受到明顯搖晃。（圖擷取自日本氣象廳）

2025/06/11 19:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣今（11）日晚間7點，東部海域發生規模6.4有感地震，地震深度為30.9公里，震央位於花蓮縣政府南方69.9公里，最大震度在台東縣長濱達5弱。鄰近台灣的日本沖繩縣，也感受到明顯搖晃，在與那國島測得震度2級，石垣市與竹富町測得震度1級，日本氣象廳並未發布海嘯警報，請民眾無需過度擔憂。

另外，根據日本氣象廳官網顯示，從今日凌晨3點到晚間7點前，日本紀錄到5起地震發生，分別是宮崎縣東側海域日向灘、滋賀縣北部、石川縣能登地區、北海道東部釧路外海與茨城縣近海。

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[緊急地震速報] 20:01:11現在

第1報 予報

発生時刻：20:00:45

震央情報：与那国島近海

震源情報：23.9N 122.8E 10km

地震規模：M5.0 最大震度：3

予想震度：0.0 猶予時間：主要動 到達 pic.twitter.com/fpYfpAuJJp — 地震速報 （@EqAlarm） June 11, 2025

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