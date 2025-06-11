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    台灣規模6.4地震 日本沖繩與那國島也有感

    台灣今（11）日晚間7點，東部海域發生規模6.4有感地震，鄰近台灣的日本沖繩縣，也感受到明顯搖晃。（圖擷取自日本氣象廳）

    台灣今（11）日晚間7點，東部海域發生規模6.4有感地震，鄰近台灣的日本沖繩縣，也感受到明顯搖晃。（圖擷取自日本氣象廳）

    2025/06/11 19:55

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣今（11）日晚間7點，東部海域發生規模6.4有感地震，地震深度為30.9公里，震央位於花蓮縣政府南方69.9公里，最大震度在台東縣長濱達5弱。鄰近台灣的日本沖繩縣，也感受到明顯搖晃，在與那國島測得震度2級，石垣市與竹富町測得震度1級，日本氣象廳並未發布海嘯警報，請民眾無需過度擔憂。

    另外，根據日本氣象廳官網顯示，從今日凌晨3點到晚間7點前，日本紀錄到5起地震發生，分別是宮崎縣東側海域日向灘、滋賀縣北部、石川縣能登地區、北海道東部釧路外海與茨城縣近海。

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