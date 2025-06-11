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    全球首例！法國參議院通過「反SHEIN法」重罰中國快時尚電商

    中國快時尚電商巨頭SHEIN（左）與TEMU（右，手機畫面）以極低價格和快速上市新模式席捲全球。（美聯社資料照）

    中國快時尚電商巨頭SHEIN（左）與TEMU（右，手機畫面）以極低價格和快速上市新模式席捲全球。（美聯社資料照）

    2025/06/11 19:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕法國參議院10日壓倒性通過一項針對「極速快時尚」產業的新法案，將對如「希音（Shein）」與中國拼多多旗下電商平台Temu等亞洲電商平台，課以高額環境稅、禁止廣告宣傳，並對網紅推銷行為祭出懲罰。此法案是全球首見針對超快速成衣流通的立法，旨在減輕環境負擔，並保護本國服飾產業。

    根據《法新社》及時尚產業媒體Modaes Global報導，法案由中間偏右議員維歐朗（Anne-Cécile Violland）提出，去年已獲國民議會通過，此次參議院表決結果為337票贊成、僅1票反對。接下來，參眾兩院將組成聯合委員會審議共同版本，並須通知歐盟執委會以確認符合歐盟法規。生態轉型部長胡納歇（Agnès Pannier-Runacher）稱此舉是「對企業與消費者發出的強烈訊號」。

    該法案明確將「極速快時尚」定義為大量推出新品、頻繁更換系列的商業模式。根據修正條文，像Shein與Temu這類亞洲平台將成為主要監管對象；而Zara、H&M與Kiabi等歐洲品牌則暫時豁免重罰，僅須揭露產品的環境影響。參議院報告人、西方共和黨成員勒伊爾（Sylvie Valente Le Hir）強調：「我們無意讓法國本土品牌承擔不合理的負擔。」

    根據法案，自2025年起，環境評級分數最低的品牌，將被課以每件商品最多5歐元的稅額，2030年上限將提高至10歐元，且不得超過原價的50%。此外，參議院版本還納入一項針對非歐盟電商包裹的附加稅，未來每件小型包裹將徵收2至4歐元稅金，藉此限制Temu等境外平台的物流規模。

    對於法案可能影響民眾消費力，中國企業Shein的法國發言人魯法特（Quentin Ruffat）表示強烈反對，稱此法將「直接打擊消費者的荷包」。然而，法國消費事務部長洛瓦吉（Véronique Louwagie）則反駁說：「這項立法的雙重目標，是保護環境與捍衛本地商業。」

    法國國家環境機構ADEME數據指出，法國每人每年平均購買48件衣物，而每秒鐘約有35件衣物被丟棄，反映快時尚對環境構成極大威脅。法國紡織業聯盟則稱此法案為「邁向改革的第一步」，並呼籲盡速完成立法程序。

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