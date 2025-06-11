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    男度蜜月陳屍山谷！竟是妻與情人藕斷絲連 找殺手割喉棄屍

    印度女子涉謀殺新婚丈夫，蜜月成死亡之旅。（圖翻攝自X@potus021）

    印度女子涉謀殺新婚丈夫，蜜月成死亡之旅。（圖翻攝自X@potus021）

    2025/06/11 23:30

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕原本浪漫的蜜月之旅，竟演變為震驚印度社會的謀殺案！印度中部城市印多爾（Indore）一對新婚夫婦到東北部美麗的梅加拉亞邦（Meghalaya）度蜜月，丈夫不幸遇害，妻子一度失蹤，最終被警方指控為謀殺主謀逮捕。

    根據外媒報導，25歲的妻子索南．拉古萬希（Sonam Raghuvanshi）涉嫌聘請殺手，在旅途中殺掉30歲丈夫拉賈．拉古萬希（Raja Raghuvanshi）。警方已逮捕涉案4名男子，包括與索南有情感關係的男子拉吉．庫什瓦哈（Raj Kushwaha）。

    警方指出，這對新婚夫妻5月11日在家鄉舉行婚禮，5月20日到梅加拉亞蜜月旅行。5月23日，在旅途中失聯，搜救行動在惡劣天氣中持續多日。6月2日，拉賈被發現陳屍魏索東瀑布（Wei Sawdong Falls）附近深谷，喉嚨遭利器割裂，身上財物也全被奪走。

    原本一度被視為可能遭綁架或遇害的索南，6月初在北方邦加齊布爾（Ghazipur）現身，向警方自首。警方隨即展開大規模逮捕行動，分別在印多爾與北方邦拘捕另外3名涉案男子。

    根據梅加拉亞警方初步重建的行凶經過，5月23日上午，索南與拉賈從民宿出發登健行，她聯繫的3名殺手埋伏。當天下午，殺手在索南的示意下對拉賈動手，棄屍拋入山谷。

    據悉，索南與拉吉早有交往關係，但因家庭壓力最終嫁給拉賈。她後來涉嫌出資高達200萬盧比（約台幣69萬），聘3名男子行凶。3名嫌疑人年齡在19到22歲之間，其中一人曾是索南家族企業的員工。

    目前，警方仍在調查各嫌疑人之間的具體分工與動機，試圖進一步掌握資金流向與殺害過程的細節。索南已被正式逮捕，等待法院審理。

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