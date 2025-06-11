看醫生還要先繳電梯費？中國醫院挨轟「拿病人來斂財」

中國廣州一間社區醫院，竟收病患5元人民幣電梯費用。（擷取自微博）

2025/06/11 19:56

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州一間社區醫院近日引發爭議，病患如果想搭乘醫院內的電梯，需支付人民幣5元（約新台幣20元）費用。當地網友也透露，該醫院承租公寓的2、3樓層開業，電梯費用可能是由大樓管理方另行收費，不過也有人批評，民眾看病卻被額外收費，與改善民生的政策目標背道而馳。

據綜合中媒報導，廣州市吉山社區醫院向就醫民眾收取電梯使用費，只見照片中，大樓內的樓層介紹圖，被貼上「本電梯供住戶及商戶免費使用，就醫人員每次需付費5元，請於大堂掃碼支付」。不過，院方則稱「收取的錢不歸醫院」。

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據了解，醫院僅承租公寓2、3樓空間，大樓管理方為避免大量病患進出影響住戶，因此採取收費措施，如有醫護人員陪同，病患則可免付費。院方也坦言，此收費方式確實「不合理」，並表示正與大樓管理方協商，未來可能由醫院每年統一支付費用，取消對病患的個別收費。

貼文曝光後，引起網友熱議，「感覺像拉人進店強行消費一樣，原本醫院就應該把這些公共服務包了再開門營業呀」、「太不合理了」、「這都什麼邏輯」、「跟醫院共用電梯的話……再怎麼注意消毒，也無可避免地會擔心傳染問題」、「這間醫院和公寓大樓共用電梯也不合理啊，醫院開在公寓大樓讓樓上的住戶怎麼搞」。

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