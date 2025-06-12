80歲前建築師「超市打工」背後原因超有愛 民眾募款助他退休

高齡80歲的前建築師長期照失智症妻子，為了龐大醫療費用，退休後仍到超市打工還債。（圖擷取自X）

2025/06/12 00:03

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國高齡80歲的前建築師長期照顧罹患失智症的妻子，累積龐大醫療費用，退休後仍在超市打工還債。他堅守照顧承諾的故事感動了當地居民，至今已募款超過4萬美元（約新台幣119萬元），讓他得以在6月底順利退休。

《紐約郵報》報導，美國猶他州聖喬治市80歲男子薩林（Gary Saling）曾是知名建築師，為頂尖客戶設計價值上億元的豪宅。如今，他卻在當地的超市打工，每週工作4天。這份工作並非出於興趣，而是為了償還照護已故妻子卡羅（Carol）期間累積的龐大醫療開銷。

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薩林說，妻子罹患兩種失智症後，他堅持不送去療養院，而是親自在家照顧，直到愛妻2020年過世，「我答應自己，也答應她和她的家人，我不會讓她住進療養院，我會讓她待在家裡，而我做到了」。為了實踐這份承諾，薩林長年負擔高昂的醫療與照護費用，總計超過8萬美元（約新台幣238萬元）。

薩林的故事之所以傳開，是因為顧客強森（Duana Johnson）在一次閒聊中，好奇問他為何80歲還在工作？得知薩林是為了償還妻子的醫療費而打工，強森主動發起募款。隨後，當地媒體報導後，迅速引起共鳴，至今已籌得超過4萬美元（約新台幣119萬元），足以讓薩林在6月底正式退休。對於外界的善意，薩林表達感謝，「有人說我是英雄、天使，甚至是聖人。但我不是，我只是遵守了我的婚姻誓言：無論健康或疾病，我都會照顧她，直到最後一刻」。

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