消費環境嚴峻！Haagen-Dazs考慮出售中國門市

圖為哈根達斯今年2月初美式足球美國超級盃時的廣告。（美聯社）

2025/06/11 17:51

〔編譯張沛元／綜合報導〕彭博新聞（Bloomberg News）11日引述知情人士的報導，由於在中國的銷售面臨挑戰，全球主要食品加工業者之一的「通用磨坊」（General Mills）正考慮出售旗下品牌哈根達斯（Haagen-Dazs）冰淇淋在中國的門市。

不具名知情人士還說，這家總部位於美國明尼蘇達州明尼阿波利斯的公司，正與1名顧問就可能處置哈根達斯的中國門市進行合作；此一出售過程可能在今年展開，售價可能為數億美元。

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根據哈根達斯的微信平台上的訊息，該品牌在中國擁有超過250家門市。知情人士說，賣門市的相關討論尚處於初期階段，該公司也可能會決定不賣，以及打算透過超市與便利商店等管道，繼續在中國販售哈根達斯。

通用磨坊的1名代表不願對此置評。

哈根達斯1996年在上海開設第1家中國門市，通用磨坊2001年收購哈根達斯的母公司，將哈根達斯的美國業務賣給雀巢（Nestle），但保留國際業務。

通用磨坊執行長哈梅寧（Jeff Harmening）今年3月在季度法說會上警告，中國「消費者環境更加嚴峻」，門市客流下降。

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