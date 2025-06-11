南韓停止對北韓心戰廣播 李在明釋出和平訊號

南韓軍人在兩韓邊境的擴音器旁警戒。南韓新政府11日宣布，為展現改善關係的善意，已停止對北韓的心戰喊話廣播。（法新社資料照）

2025/06/11 18:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓國防部今（11）日宣布，已停止針對北韓的擴音器宣傳廣播，並表示此舉旨在「恢復互信」，展現新政府推動韓半島和平的意願。

《法新社》報導，南韓國防部在簡短聲明中指出，停止擴音器廣播是「兌現恢復南北韓關係互信、追求半島和平承諾」的一部分。國防部發言人隨後證實，廣播已於11日下午正式中止。

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報導指，南韓前總統尹錫悅主政期間，對北韓政策強硬，讓南北韓關係陷入低谷。尹錫悅企圖宣布戒嚴，遭國會彈劾並去職。上週舉行的閃電大選中，李在明當選總統，隔天就任，承諾將透過對話改善與北韓的關係。

去年6月，南韓為反制北韓接連施放夾帶垃圾與傳單的氣球，重啟中斷多年的邊境擴音器對北廣播，內容包括K-pop歌曲與新聞報導。北韓聲稱施放氣球是為回應南韓脫北者團體散發的反金正恩傳單與美鈔。

兩韓自1950到1953年的韓戰以停戰協議結束，至今仍處於技術上戰爭狀態。平壤一向對擴音器廣播極為敏感，過去曾威脅以砲擊方式加以反制。

作為回應，北韓也開啟自家擴音器系統，全天候向南發出怪異噪音，令邊境居民苦不堪言。位於邊境的江華島居民安孝哲告訴《法新社》：「截至今天下午，北韓的噪音完全沒有減弱。」他補充說：「雖然我對北韓會改變不抱太大期望，但我認為南韓政府這次的決定是正確的。」

李在明自當選以來，多次強調以對話改善兩韓關係的立場。他曾表示：「再昂貴的和平，也勝過戰爭。」北韓至今對李在明的當選僅透過官方媒體簡單報導結果，未做評論。

分析指出，李在明的政黨已掌握未來3年國會多數，因此他的對北政策更具推動空間。南韓國家統一研究院高級分析師洪敏認為：「中止擴音器廣播，明確傳達李總統希望改善南北關係、無意敵對的訊號。」他並預測李政府可能接續推動恢復去年廢止的南北軍事協議，而北韓若正面回應，也有可能停止針對南方居民的噪音廣播行動。

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