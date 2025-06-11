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    魚真的會痛！科學證實捕撈後劇痛逾10分鐘 籲改革屠宰方式

    最新研究指出，魚類在遭捕撈後可能經歷長達10分鐘以上的劇烈痛苦。（法新社資料照）

    最新研究指出，魚類在遭捕撈後可能經歷長達10分鐘以上的劇烈痛苦。（法新社資料照）

    2025/06/11 16:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕每年全球逾2兆條魚類成為盤中飧，其死亡過程常被忽視。然而，一項最新科學研究證實，魚類在遭捕撈後，經歷的痛苦可能長達10分鐘以上，呼籲改革屠宰方式。

    這項由總部位於美國德拉瓦州多佛的國際研究機構「動物福利足跡研究所」（Welfare Footprint Institute）等機構的研究人員進行的研究，發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊，為衡量魚類痛苦提供了新框架。

    根據「Earth.com」網站報導，該研究針對虹鱒魚發現，空氣窒息法使其經歷漫長且劇烈的痛苦。科學家為此開發「福祉足跡框架」（Welfare Footprint Framework, WFF），以「分鐘」量化痛苦。研究估計，平均每條虹鱒魚會忍受約10分鐘達傷害性、致殘性或極度痛苦程度的折磨，有時甚至超過20分鐘。以重量計，相當於每公斤魚經歷24分鐘此類痛苦。

    現行空氣窒息法既不快速也非無痛。將魚置於冰塊或冰水中看似較溫和，但對如虹鱒這類冷水魚僅減緩代謝，反而可能延遲意識喪失，加劇痛苦。研究更顯示，魚類的痛苦往往在屠宰前就因擁擠、運輸及處理過程，造成累積性傷害。

    研究評估了電擊與敲擊兩種致昏方式。若使用得當，電擊致昏每花費1美元，可為魚類減少60至1200分鐘痛苦，是最具成本效益的福祉干預措施。但實際操作中，電擊常因設備或操作問題無法確實使魚隻昏迷。敲擊致昏在實驗室效果較穩定，但難大規模應用，且對操作精準度要求極高。

    「福祉足跡框架」創建者之一，動物福利足跡研究所的阿隆索博士（Dr. Wladimir Alonso）指出，此方法為衡量動物福祉提供了嚴謹且具證據的基礎。研究作者呼籲投資更佳致昏工具及人員培訓，能帶來巨大福祉改善。此研究也為政策制定者改革過時做法提供科學依據，並促使消費者反思盤中飧的來源。儘管研究聚焦虹鱒，但缺氧等壓力途徑在多數魚類共通。

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