義大利要砸4600億蓋「世界NO.1長吊橋」 外界質疑多

連結義大利本土與西西里島的墨西拿海峽（圖）。義大利政府計畫在此興建世界最長吊橋，但其可行性與必要性備受質疑。（法新社）

2025/06/11 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利政府力推興建連結西西里島與本土的「墨西拿海峽大橋」，號稱將成為全球最長的大型吊橋（懸索橋），預計今年夏天動工。這項耗資135億歐元（約新台幣4611億元）的超級工程，目標是讓火車及汽車能在15分鐘內跨越海峽，帶動南部經濟。然而，數十年來屢次「狼來了」的經驗，加上對貪腐、地震風險及黑手黨介入的憂慮，使外界對這座「世紀大橋」能否成真，普遍抱持懷疑。

根據《法新社》報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的極右翼政府，期望藉此計畫提振經濟相對落後的南部地區。這座橫跨墨西拿海峽的大橋，其懸吊主跨距將長達3.3公里，超越目前世界紀錄。海峽間水域自古以荷馬史詩中妖魔出沒聞名，如今則面臨時速百公里強風及位處兩大斷層帶的地震威脅。

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儘管副總理兼基礎建設部長薩爾維尼（Matteo Salvini）大力鼓吹，稱大橋將創造12萬個就業機會，成為「發展催化劑」，但批評聲浪不斷。反對團體「不要大橋」（No Ponte）成員斯托尼奧洛（Luigi Storniolo）直言，這是一個「毫無意義的計畫」，當地方早已面臨醫療、教育及基礎設施不足等諸多問題時，卻將寶貴資金投入單一工程。義大利審計法院也對國家背負巨債投資此案提出質疑。

這座大橋的構想最早可追溯至19世紀末義大利統一時期，1971年首度立法推動，此後歷屆政府反覆重啟或取消計畫。2012年因歐債危機看似胎死腹中，卻又被梅洛尼政府於2022年重新拾回。原定2024年夏季動工也已延期，如今政府再次承諾今年夏天啟動，但公眾對此早已失去信心。

除了工程延宕的歷史，貪腐與黑手黨滲透也是一大隱憂。墨西拿檢察總長近期警告組織犯罪可能從中獲利的風險。政府雖提議將相關企業置於反黑手黨機構監管下，卻遭總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）以該機制僅適用於地震或奧運等特殊事件為由駁回。薩爾維尼則辯稱，創造就業、給予年輕人希望，才是打擊黑手黨的根本之道。

環保團體也擔憂大橋對受保護海洋區及候鳥遷徙路徑的衝擊。左翼工會CGIL更估計，工程期間每年僅能聘用約2300名工人，其創造的就業機會恐被渡輪停駛造成的長期失業所抵銷。

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