為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    義大利要砸4600億蓋「世界NO.1長吊橋」 外界質疑多

    連結義大利本土與西西里島的墨西拿海峽（圖）。義大利政府計畫在此興建世界最長吊橋，但其可行性與必要性備受質疑。（法新社）

    連結義大利本土與西西里島的墨西拿海峽（圖）。義大利政府計畫在此興建世界最長吊橋，但其可行性與必要性備受質疑。（法新社）

    2025/06/11 16:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利政府力推興建連結西西里島與本土的「墨西拿海峽大橋」，號稱將成為全球最長的大型吊橋（懸索橋），預計今年夏天動工。這項耗資135億歐元（約新台幣4611億元）的超級工程，目標是讓火車及汽車能在15分鐘內跨越海峽，帶動南部經濟。然而，數十年來屢次「狼來了」的經驗，加上對貪腐、地震風險及黑手黨介入的憂慮，使外界對這座「世紀大橋」能否成真，普遍抱持懷疑。

    根據《法新社》報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的極右翼政府，期望藉此計畫提振經濟相對落後的南部地區。這座橫跨墨西拿海峽的大橋，其懸吊主跨距將長達3.3公里，超越目前世界紀錄。海峽間水域自古以荷馬史詩中妖魔出沒聞名，如今則面臨時速百公里強風及位處兩大斷層帶的地震威脅。

    儘管副總理兼基礎建設部長薩爾維尼（Matteo Salvini）大力鼓吹，稱大橋將創造12萬個就業機會，成為「發展催化劑」，但批評聲浪不斷。反對團體「不要大橋」（No Ponte）成員斯托尼奧洛（Luigi Storniolo）直言，這是一個「毫無意義的計畫」，當地方早已面臨醫療、教育及基礎設施不足等諸多問題時，卻將寶貴資金投入單一工程。義大利審計法院也對國家背負巨債投資此案提出質疑。

    這座大橋的構想最早可追溯至19世紀末義大利統一時期，1971年首度立法推動，此後歷屆政府反覆重啟或取消計畫。2012年因歐債危機看似胎死腹中，卻又被梅洛尼政府於2022年重新拾回。原定2024年夏季動工也已延期，如今政府再次承諾今年夏天啟動，但公眾對此早已失去信心。

    除了工程延宕的歷史，貪腐與黑手黨滲透也是一大隱憂。墨西拿檢察總長近期警告組織犯罪可能從中獲利的風險。政府雖提議將相關企業置於反黑手黨機構監管下，卻遭總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）以該機制僅適用於地震或奧運等特殊事件為由駁回。薩爾維尼則辯稱，創造就業、給予年輕人希望，才是打擊黑手黨的根本之道。

    環保團體也擔憂大橋對受保護海洋區及候鳥遷徙路徑的衝擊。左翼工會CGIL更估計，工程期間每年僅能聘用約2300名工人，其創造的就業機會恐被渡輪停駛造成的長期失業所抵銷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播