悲！加薩民眾搶領食物又遭開火 至少36死逾200傷

加薩市一名9歲女童莉塔，在領取社區廚房捐贈的熱食時背部及肩膀遭燒傷，正塗抹藥膏。當地民眾冒險領取援助物資時常發生意外。（美聯社）

2025/06/11 15:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕加薩地區10日再度發生巴勒斯坦民眾在試圖領取援助物資時遭槍擊事件，巴勒斯坦衛生部表示，至少造成36人死亡、207人受傷。這已是近期多起類似事件之一，凸顯在以色列長達20個月的軍事行動與封鎖下，加薩瀕臨饑荒的人道危機益發嚴峻。

《美聯社》報導，此次槍擊發生在由以色列與美國支持的「加薩人道基金會」所營運的援助站附近。該基金會設立的援助站位於軍事區內，獨立媒體難以進入。以色列軍方先前曾承認，對其聲稱以可疑方式接近以軍部隊的人員鳴槍示警。基金會則稱其發放點內外並無暴力情事，但已警告民眾需留在指定路線，並於上週一（2日）暫停發放以與軍方商討安全問題。

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目擊者指出，以色列軍隊約在凌晨2時於加薩中部援助站數百公尺外開火。由於食物極度匱乏，大批巴勒斯坦民眾常在黎明前數小時便前往援助站排隊。以軍則稱，其部隊對在援助站開放前數百公尺外接近部隊的「可疑人士」鳴槍示警。當地居民阿布·海珊（Mohammed Abu Hussein）表示，看見以色列無人機和戰車開火，並有5人中彈。

除了援助站附近的衝突，巴勒斯坦衛生部還指出，3名巴勒斯坦醫護人員10日在加薩市一起以色列空襲中喪生。當時他們正救援一處遭空襲的民宅，卻遭遇第二次攻擊。以軍未對此事件置評，但稱過去一天對哈瑪斯的軍事基礎設施發動了數十次空襲。

專家與人道工作者指控，以色列的封鎖與軍事行動已將加薩推向饑荒邊緣。自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列引爆戰爭以來，以軍行動已造成近5萬5千名巴勒斯坦人死亡，加薩大部分地區被毀，約90%人口流離失所。

加薩南部拉法，一名巴勒斯坦男子領取援助物資後，手持小刀激動吶喊「我們用死亡和鮮血換取食物！」凸顯當地人道危機的絕望。（美聯社）

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