太陽「下電漿雨」影片曝光！史上最清晰日冕影像震撼登場

圖為透過新型日冕自適應光學技術拍攝到的太陽日冕活動示意影像，呈現出以往難以觀測的精細電漿結構。此技術大幅提升了太陽觀測的清晰度。（圖：Schmidt et al./NJIT/NSO/AURA/NSF ）

2025/06/11 13:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科學家運用革命性光學技術，首度以空前清晰度捕捉到太陽外層大氣「日冕」的細緻結構，包括如雨滴般沿磁力線緩緩墜落的電漿「日冕雨」。這項突破為解開日冕異常高溫與太空天氣對地球影響等長年謎題，帶來新契機。

根據《SciTechDaily》，美國國家太陽觀測站（NSO）與紐澤西理工學院（NJIT）研究團隊，近日在《自然天文學》（Nature Astronomy）發表成果。他們於加州古德太陽望遠鏡（Goode Solar Telescope）安裝新型日冕自適應光學系統「Cona」，能即時校正地球大氣造成的影像扭曲，猶如為望遠鏡加裝高效除霧濾鏡，使模糊視野變得前所未有清晰。

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日冕溫度高達數百萬度，遠超太陽表面，但其精細結構長期難以觀測。雖有如帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）、Solar Orbiter等太空任務近距離觀測，但地面光學系統若能突破技術瓶頸，則能補足太空探測器在高解析度上的不足。

「Cona」系統關鍵在於其鏡片每秒可高速調整2200次，精準抵銷大氣擾動，使望遠鏡解析度提升至約63公里，首次清晰呈現「日冕雨」細節。日冕雨是指炙熱電漿在日冕中冷卻凝結，沿磁力線從高空墜回太陽表面的現象。此次觀測顯示，這些電漿雨絲寬度小於20公里，宛如極細熾熱絲線在太陽邊緣緩緩墜落，畫面震撼。

除了日冕雨，團隊也首次觀測到日珥內部湍流及高速電漿團的形成與崩塌，這些前所未見的微觀動態，為破解日冕加熱機制、磁場重連或波動傳輸等理論提供關鍵線索，有助釐清太空天氣根本成因。

NSO光學工程師Dirk Schmidt形容：「這就像手機的超級防手震功能，只不過我們是用來校正大氣紊流。」NJIT太陽物理學教授Vasyl Yurchyshyn則表示，首次捕捉到的電漿結構令人振奮，象徵人類已真正跨入解析太陽微結構的關鍵時刻。

傳統自適應光學難以應用於光線微弱、背景強烈的日冕觀測，此次技術突破意義重大。未來「Cona」系統可望推廣至夏威夷4米級丹尼爾．井上太陽望遠鏡（Daniel K. Inouye Solar Telescope）等大型設施，進一步探索太陽奧祕。該望遠鏡創建者之一、NJIT榮譽教授Philip R. Goode直言：「這項變革性技術，標誌著太陽物理學一個全新時代的開端。」

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