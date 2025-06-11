日本富士山觀光巴士與小客車相撞 6名外國乘客受傷
日本山梨縣今（11）日上午發生一起交通事故，一輛觀光巴士行駛在「富士昴線」上，與另一輛小客車發生碰撞，造成至少6名外國人受傷。（圖擷取自@aoi_tyarinko 社群平台「X」）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨縣今（11）日上午發生一起交通事故，一輛觀光巴士行駛在「富士昴線」上，與另一輛小客車發生碰撞，造成至少6名外國人受傷，詳細情況仍有待警方進一步釐清。
綜合日媒報導，山梨縣消防單位接獲通報，今日上午10點左右，位於海拔約2300公尺、連接富士山「五合目」與山梨縣地區的收費道路「富士昴線」發生2車碰撞的車禍事故。根據道路管理處表示，初步掌握車上傷者為6名外國人，但是6人的傷勢情況以及國籍等資訊，皆尚未公開。
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報導指出，目前警察與消防人員已趕赴現場進行事故原因調查與救援處置，詳細情況有待後續進一步釐。
【速報】富士スバルラインでバスとワゴン車が正面衝突 男女6人がけが 1人は重傷か 山梨（YBS山梨放送）https://t.co/3pPE5GCdok— 蒼チャリ （@aoi_tyarinko） June 11, 2025
画像見た感じだとワゴン車がはみ出したっぽい？ pic.twitter.com/r1hiyPtr8N
富士スバルライン— 亀吉 （@wayuyano） June 11, 2025
大型バスと乗用車の事故
大型バスの前方に
乗用車が突っ込んでる
（グレーのやつ）
外に倒れて毛布かけてもらってる人いた
こわー
通行止めで5号目に足止め pic.twitter.com/FKCycFnYU2