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    日本富士山觀光巴士與小客車相撞 6名外國乘客受傷

    日本山梨縣今（11）日上午發生一起交通事故，一輛觀光巴士行駛在「富士昴線」上，與另一輛小客車發生碰撞，造成至少6名外國人受傷。（圖擷取自@aoi_tyarinko 社群平台「X」）

    日本山梨縣今（11）日上午發生一起交通事故，一輛觀光巴士行駛在「富士昴線」上，與另一輛小客車發生碰撞，造成至少6名外國人受傷。（圖擷取自@aoi_tyarinko 社群平台「X」）

    2025/06/11 14:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本山梨縣今（11）日上午發生一起交通事故，一輛觀光巴士行駛在「富士昴線」上，與另一輛小客車發生碰撞，造成至少6名外國人受傷，詳細情況仍有待警方進一步釐清。

    綜合日媒報導，山梨縣消防單位接獲通報，今日上午10點左右，位於海拔約2300公尺、連接富士山「五合目」與山梨縣地區的收費道路「富士昴線」發生2車碰撞的車禍事故。根據道路管理處表示，初步掌握車上傷者為6名外國人，但是6人的傷勢情況以及國籍等資訊，皆尚未公開。

    報導指出，目前警察與消防人員已趕赴現場進行事故原因調查與救援處置，詳細情況有待後續進一步釐。

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