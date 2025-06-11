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    好心被雷親！泰婦為裸體女子送衣卻被暴打 苦勸「安全第一」

    泰國一名熱心婦人近日好心為一名裸體女子提供衣物，未料卻遭對方暴力攻擊。（擷取自ข่าวเด็ดชลบุรี เพชฌฆาตข่าว/FB）

    泰國一名熱心婦人近日好心為一名裸體女子提供衣物，未料卻遭對方暴力攻擊。（擷取自ข่าวเด็ดชลบุรี เพชฌฆาตข่าว/FB）

    2025/06/11 14:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名熱心婦人近日好心為一名裸體女子提供衣物，未料卻遭對方暴力攻擊，導致她心有餘悸，呼籲在助人之餘要以自身安全為優先。

    綜合泰媒報導，泰國春武里府一名56歲女子波賈娜（Potjana）10日向媒體表示，事發前她的姪女突然驚慌跑來告訴她，有一名全身赤裸的女子闖入社區，甚至朝她們家方向走來。波賈娜擔心對方遭遇危險，立即準備衣物，希望能出手相助。

    波賈娜表示，她請那位女子來到自家，平靜地與她交談，然後幫她穿好衣服，隨後在其包包內找到她母親的電話號碼，也成功聯繫到對方，並以為事情已經平息。

    沒想到，該名女子不久後卻折返波賈娜的家，情緒激動地大吼大叫，隨後竟失控動手攻擊她。對方先是狠扯她頭髮，接著連續揮拳毆打她，情況一度失控，直到家人及時制止並報警處理。她趁機逃進屋內避難，但女子仍不肯罷休，再度衝向她企圖攻擊，最後警方趕抵現場，才將女子制服，並送往醫院接受進一步評估。

    波賈娜受訪時感慨地說，自己原是出於善意，沒想到竟遭到如此對待，所幸對方並未持有武器，傷勢也不算嚴重，直呼幫助別人是好事，但自身安全更重要。

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