美最大新教教派挺「禁同婚」 籲推翻最高法院10年判例

美國德州達拉斯，一名美南浸信會的與會代表在2025年年度大會的敬拜環節中舉手投入。該教派在此次會議中通過禁止同性婚姻的決議。（美聯社）

2025/06/11 13:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國最大的新教教派「美南浸信會」（SBC）年度大會上，上萬名教會代表壓倒性通過決議，呼籲禁止同性婚姻，並要求推翻確立美國同性婚姻合法化的關鍵判例「奧貝格費爾訴霍奇斯案（Obergefell v. Hodges）」。此舉標誌該教派在婚姻議題上更趨強硬，大會同時也籠罩在性醜聞吹哨者驟逝的陰影下。

根據《美聯社》報導，這場在德州達拉斯舉行的會議，10日通過的決議明確呼籲「推翻那些違背上帝對婚姻與家庭設計的法律和法院裁決」，並要求制定「確認婚姻為一男一女結合」的法律。若此訴求實現，不僅是2015年的最高法院判例，所有肯認同婚的法律都將受挑戰。

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該決議在保守的美南浸信會內部並未引發辯論。決議主席安德魯·沃克（Andrew Walker）坦言推動不易。大會還通過決議，呼籲限制運動博弈、支持促進生育，並承認「男女的生物學現實」，反對扭曲性別的法律，同時感嘆現代文化「刻意不生育」導致生育率下降。

然而，大會因性醜聞吹哨者珍妮佛·萊爾（Jennifer Lyell）的逝世蒙上陰影。萊爾曾揭露遭神學院教授性侵，7日因「災難性中風」驟逝，享年47歲。友人指其公開遭遇後承受巨大反彈。

由於對教派改革進度失望，多名性侵倖存者及改革倡議者缺席今年大會。SBC執行委員會曾在2022年為未能妥善處理萊爾案道歉，同年大會也投票建立追蹤涉性侵牧師機制。但現任主席艾奧格（Jeff Iorg）今年初表示，建立資料庫非重點，將轉向防治教育，引發改革派強烈不滿。大會還將辯論是否禁止女性擔任牧師等議題。

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