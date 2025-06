100多年來首次觀察到！ 神秘南極鈎魷魚活體影像曝光

2025/06/11 13:17

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕神秘的南極鈎魷魚(Gonatus antarcticus)近日首度被拍下在海中的活動畫面,這是100多年來首次親睹其活體樣貌。

綜合外媒報導,與《國家地理》合作的施密特海洋研究所(Schmidt Ocean Institute)研究團隊,在研究船「法爾科號」(Falkor too)上使用遙控潛水器(ROV),潛入南極2152公尺深的水域中,發現1隻神秘魷魚,其長度約0.9公尺,外表呈現血紅色樣貌。

當這隻魷魚看到遙控潛水器後,立刻噴出墨汁逃跑,遙控潛水器追蹤了這隻烏賊幾分鐘,用遙控潛水器的雷射測量了牠的大小,隨後魷魚就消失在黑暗中。

影片發送給紐西蘭奧克蘭理工大學副教授博爾斯塔德(Kat Bolstad)觀看後,她根據其2根較長觸手末端的大鉤子證實,這是百年來首度在野外觀察到活生生的南極鈎魷魚;此前牠們只見過被漁網捕獲的屍體,或在其他動物胃部內發現殘骸,這是科學家首次在自然棲息地觀察到這種魷魚。

這項令人興奮的發現凸顯了人們對海洋,特別是相對未開發的極地地區還有很多需要了解的地方。「在深海,你總是很有可能第一次看到一些東西」博爾斯塔德強調,在這裡發現和探索的潛力幾乎是無限的。

First-Ever Sighting! A massive Antarctic squid, Gonatus antarcticus, has been caught on camera alive for the first time ever—and we’re on first alert with @NatGeo . ????



???? : https://t.co/paPMcaaqQm#SquidSighting #NatGeo #DeepSea pic.twitter.com/GCYqfpMk6e