為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    100多年來首次觀察到！ 神秘南極鈎魷魚活體影像曝光

    神秘的南極鈎魷魚近日首度被拍下在海中的活動畫面，這是100多年來首次親睹其活體樣貌。（圖擷自X）

    神秘的南極鈎魷魚近日首度被拍下在海中的活動畫面，這是100多年來首次親睹其活體樣貌。（圖擷自X）

    2025/06/11 13:17

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕神秘的南極鈎魷魚（Gonatus antarcticus）近日首度被拍下在海中的活動畫面，這是100多年來首次親睹其活體樣貌。

    綜合外媒報導，與《國家地理》合作的施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）研究團隊，在研究船「法爾科號」（Falkor too）上使用遙控潛水器（ROV），潛入南極2152公尺深的水域中，發現1隻神秘魷魚，其長度約0.9公尺，外表呈現血紅色樣貌。

    當這隻魷魚看到遙控潛水器後，立刻噴出墨汁逃跑，遙控潛水器追蹤了這隻烏賊幾分鐘，用遙控潛水器的雷射測量了牠的大小，隨後魷魚就消失在黑暗中。

    影片發送給紐西蘭奧克蘭理工大學副教授博爾斯塔德（Kat Bolstad）觀看後，她根據其2根較長觸手末端的大鉤子證實，這是百年來首度在野外觀察到活生生的南極鈎魷魚；此前牠們只見過被漁網捕獲的屍體，或在其他動物胃部內發現殘骸，這是科學家首次在自然棲息地觀察到這種魷魚。

    這項令人興奮的發現凸顯了人們對海洋，特別是相對未開發的極地地區還有很多需要了解的地方。「在深海，你總是很有可能第一次看到一些東西」博爾斯塔德強調，在這裡發現和探索的潛力幾乎是無限的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播