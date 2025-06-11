加州州長單挑總統！呼籲對抗川普 警告其他州「下一個就是你」
加州州長紐森當地時間10日發表演說。（美聯社）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普強勢驅逐無證移民，招致部分民眾反感，尤其在加州洛杉磯甚至演變成警民衝突，川普陸續出動國民兵與陸戰隊介入，引發州長紐森（Gavin Newsom）不滿，當地時間10日開直播發表演說，喊話美國人民挺身對抗川普，並警告稱，加州或許是第一個，下一個就是其他州。
綜合媒體報導，紐森在社交平台X上說，加州對這類動亂並不陌生，我們經常自行處理，靠的是我們自己的執法部門。但這一次，完全不同。隨之而來的，是催淚瓦斯、震撼彈、橡膠子彈的使用，還有聯邦探員拘留人民、破壞他們的正當程序權利。
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紐森指控，川普沒有徵詢加州執法首長的意見，就擅自徵調2000名加州國民兵上街頭，這是非法的，完全沒有正當理由，是「公然濫權」行為。川普還部署超過700名現役美國海軍陸戰隊員，這些人本是為海外戰場訓練的，不是用於國內執法的。
紐森指責川普正對整個洛杉磯「拉開一張軍事大網」，稱川普的探員正在逮捕洗碗工、園丁、臨時工、縫紉工，遠遠超出他聲稱「只針對暴力與嚴重罪犯」的範圍。
紐森示警，川普試圖取得徵調國民兵的全面指揮權，他簽署的命令適用於全美每一個州。「這不只是加州的事，這是關於我們所有人的事。加州或許是第一個，但顯然不會是最後一個，下一個就是其他州。」
紐森稱，民主正在我們眼前遭受攻擊，制衡如今已蕩然無存。他呼籲美國民眾，「此刻，我們每個人都必須挺身而出，承擔更高的責任」，「川普最想要的是什麼？是你的效忠、你的沉默，以及你在關鍵時刻的共謀。不要向他屈服。」
Donald Trump, without consulting with California’s law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state’s National Guard members to deploy on our streets.— Gavin Newsom （@GavinNewsom） June 11, 2025
Illegally, and for no reason.
This brazen abuse of power by a sitting President inflamed a combustible situation… pic.twitter.com/Xy8JHMq3cV