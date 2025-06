加州州長單挑總統！呼籲對抗川普 警告其他州「下一個就是你」

2025/06/11 12:15

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普強勢驅逐無證移民,招致部分民眾反感,尤其在加州洛杉磯甚至演變成警民衝突,川普陸續出動國民兵與陸戰隊介入,引發州長紐森(Gavin Newsom)不滿,當地時間10日開直播發表演說,喊話美國人民挺身對抗川普,並警告稱,加州或許是第一個,下一個就是其他州。

綜合媒體報導,紐森在社交平台X上說,加州對這類動亂並不陌生,我們經常自行處理,靠的是我們自己的執法部門。但這一次,完全不同。隨之而來的,是催淚瓦斯、震撼彈、橡膠子彈的使用,還有聯邦探員拘留人民、破壞他們的正當程序權利。

紐森指控,川普沒有徵詢加州執法首長的意見,就擅自徵調2000名加州國民兵上街頭,這是非法的,完全沒有正當理由,是「公然濫權」行為。川普還部署超過700名現役美國海軍陸戰隊員,這些人本是為海外戰場訓練的,不是用於國內執法的。

紐森指責川普正對整個洛杉磯「拉開一張軍事大網」,稱川普的探員正在逮捕洗碗工、園丁、臨時工、縫紉工,遠遠超出他聲稱「只針對暴力與嚴重罪犯」的範圍。

紐森示警,川普試圖取得徵調國民兵的全面指揮權,他簽署的命令適用於全美每一個州。「這不只是加州的事,這是關於我們所有人的事。加州或許是第一個,但顯然不會是最後一個,下一個就是其他州。」

紐森稱,民主正在我們眼前遭受攻擊,制衡如今已蕩然無存。他呼籲美國民眾,「此刻,我們每個人都必須挺身而出,承擔更高的責任」,「川普最想要的是什麼?是你的效忠、你的沉默,以及你在關鍵時刻的共謀。不要向他屈服。」

Donald Trump, without consulting with California’s law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state’s National Guard members to deploy on our streets.



Illegally, and for no reason.



This brazen abuse of power by a sitting President inflamed a combustible situation… pic.twitter.com/Xy8JHMq3cV