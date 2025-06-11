為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加州州長單挑總統！呼籲對抗川普 警告其他州「下一個就是你」

    加州州長紐森當地時間10日發表演說。（美聯社）

    加州州長紐森當地時間10日發表演說。（美聯社）

    2025/06/11 12:15

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普強勢驅逐無證移民，招致部分民眾反感，尤其在加州洛杉磯甚至演變成警民衝突，川普陸續出動國民兵與陸戰隊介入，引發州長紐森（Gavin Newsom）不滿，當地時間10日開直播發表演說，喊話美國人民挺身對抗川普，並警告稱，加州或許是第一個，下一個就是其他州。

    綜合媒體報導，紐森在社交平台X上說，加州對這類動亂並不陌生，我們經常自行處理，靠的是我們自己的執法部門。但這一次，完全不同。隨之而來的，是催淚瓦斯、震撼彈、橡膠子彈的使用，還有聯邦探員拘留人民、破壞他們的正當程序權利。

    紐森指控，川普沒有徵詢加州執法首長的意見，就擅自徵調2000名加州國民兵上街頭，這是非法的，完全沒有正當理由，是「公然濫權」行為。川普還部署超過700名現役美國海軍陸戰隊員，這些人本是為海外戰場訓練的，不是用於國內執法的。

    紐森指責川普正對整個洛杉磯「拉開一張軍事大網」，稱川普的探員正在逮捕洗碗工、園丁、臨時工、縫紉工，遠遠超出他聲稱「只針對暴力與嚴重罪犯」的範圍。

    紐森示警，川普試圖取得徵調國民兵的全面指揮權，他簽署的命令適用於全美每一個州。「這不只是加州的事，這是關於我們所有人的事。加州或許是第一個，但顯然不會是最後一個，下一個就是其他州。」

    紐森稱，民主正在我們眼前遭受攻擊，制衡如今已蕩然無存。他呼籲美國民眾，「此刻，我們每個人都必須挺身而出，承擔更高的責任」，「川普最想要的是什麼？是你的效忠、你的沉默，以及你在關鍵時刻的共謀。不要向他屈服。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播