戲精上身！老白熊犬走不動被領養秒變運動員 收容所笑哭：大騙子

美國密西根州10歲的大白熊犬在收容所時狀態不佳（左），被領養後搖身一變成為運動健將。（本報合成，擷取自Humane Society of Monroe County/FB）

2025/06/11 13:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州門羅郡（Monroe）一隻名叫藍波（Rambo）的10歲老狗狗，最近在當地動物收容所上演「反轉好戲」。牠原本在收容所內一副老態龍鍾、行動不便的模樣，沒想到被好心人領養回家後，竟搖身一變成活力十足的運動健將，翻柵欄、追球樣樣行，瞬間在網路上爆紅。

根據門羅郡動物收容所「Humane Society of Monroe County」5月16日在臉書粉專發布藍波的認養文 ，表示藍波是一隻10歲的大白熊犬，體重約65磅（約29公斤），來到收容所時狀況很糟，需要時間康復。雖然藍波性格溫和友善、親人也親動物，但體力虛弱、行動有時不便，需要有耐心的家庭照顧。

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約2週後，收容所於6月1日在粉專宣布藍波被領養的喜訊，同時也爆料一項驚人消息，「我們很難過地說，每隔一段時間就會有狗狗欺騙我們，這次是藍波。牠明明是一隻快走不動的老狗，結果回家後卻開始跳越柵欄、追球玩耍，大騙子！」

貼文曝光後已吸引超過3.8萬人按讚、上千則留言，網友紛紛笑說，「他一直在等待自由」、「看看他的臉，毫無羞恥心」、「他彷彿在說『我自由了，大家再見！』」、「藍波，你這隻狡猾的狗！」

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