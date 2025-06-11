為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    戲精上身！老白熊犬走不動被領養秒變運動員 收容所笑哭：大騙子

    美國密西根州10歲的大白熊犬在收容所時狀態不佳（左），被領養後搖身一變成為運動健將。（本報合成，擷取自Humane Society of Monroe County/FB）

    美國密西根州10歲的大白熊犬在收容所時狀態不佳（左），被領養後搖身一變成為運動健將。（本報合成，擷取自Humane Society of Monroe County/FB）

    2025/06/11 13:20

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州門羅郡（Monroe）一隻名叫藍波（Rambo）的10歲老狗狗，最近在當地動物收容所上演「反轉好戲」。牠原本在收容所內一副老態龍鍾、行動不便的模樣，沒想到被好心人領養回家後，竟搖身一變成活力十足的運動健將，翻柵欄、追球樣樣行，瞬間在網路上爆紅。

    根據門羅郡動物收容所「Humane Society of Monroe County」5月16日在臉書粉專發布藍波的認養文 ，表示藍波是一隻10歲的大白熊犬，體重約65磅（約29公斤），來到收容所時狀況很糟，需要時間康復。雖然藍波性格溫和友善、親人也親動物，但體力虛弱、行動有時不便，需要有耐心的家庭照顧。

    約2週後，收容所於6月1日在粉專宣布藍波被領養的喜訊，同時也爆料一項驚人消息，「我們很難過地說，每隔一段時間就會有狗狗欺騙我們，這次是藍波。牠明明是一隻快走不動的老狗，結果回家後卻開始跳越柵欄、追球玩耍，大騙子！」

    貼文曝光後已吸引超過3.8萬人按讚、上千則留言，網友紛紛笑說，「他一直在等待自由」、「看看他的臉，毫無羞恥心」、「他彷彿在說『我自由了，大家再見！』」、「藍波，你這隻狡猾的狗！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播