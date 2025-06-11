北韓挺俄「送人頭」當炮灰！合作生產自殺式無人機

北韓大規模集會場面。烏克蘭情報指出，金正恩準備以「勞工移民」為名向俄羅斯輸送大量人力，恐成俄軍「砲灰」。（圖取自北韓KCNA）

2025/06/11 12:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）驚爆，北韓不僅將為俄羅斯生產「見證者」（Shahed）系列自殺式無人機，更準備以「勞工移民」為幌子，向俄國輸送大量人力作為「砲灰」。此舉不僅加劇烏克蘭戰場壓力，更對南韓構成直接威脅，凸顯俄朝軍事合作深化已達新層次。

根據烏克蘭軍聞網《Defense Express》引述布達諾夫的說法，俄羅斯正向平壤提供技術與現成解決方案，協助北韓建立「見證者」無人機的國內產線。儘管烏方未透露確切時程與產量，但警告北韓在俄國支持下，可能強行加速生產進程，過去北韓已有快速掌握新技術的先例。

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布達諾夫強調，北韓自製「見證者」無人機，一方面可為俄國提供源源不絕的廉價攻擊無人機用於侵烏戰爭；另一方面，平壤也能藉此建立庫存，以備未來對南韓發動攻擊。對首爾而言，此風險尤為嚴峻，南韓在2022年12月回應五架北韓無人機入侵時已顯得力不從心，不僅損失一架KA-1攻擊機，防空砲火也未能成功攔截。

除了無人機合作，布達諾夫更警告，俄羅斯正準備引進北韓「勞工」以補充其軍事人力。與先前派遣特種部隊不同，此次將涉及訓練程度低得多的人員，形同「消耗性砲灰」。該計畫讓北韓勞工取代被克里姆林宮視為政治上不可靠的中亞移工，一旦進入俄國境內，這些北韓人只需與俄國國防部簽署合約即可參軍，並可能被登記為俄國公民，使俄方能在平壤無正式介入下動用這些人力。

烏克蘭情報部門正確認北韓領導人金正恩準備「出售」的人數。報導指出，北韓所有公民均接受基本軍事訓練，男性義務役期長達10至12年，女性為5年。對克宮而言，這些人力被視為可消耗資源。更值得注意的是，北韓不僅向俄國派遣士兵，還派遣了包含副總參謀長在內的高階軍官，使其軍事指揮官能獲取寶貴實戰經驗，為未來區域衝突預做準備。

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