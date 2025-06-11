被Costco酒櫃砸傷 美國女子求償4億元

美國加州女子在Costco被倒下的酒櫃砸傷，提告求償1400萬美元。（彭博）

2025/06/11 11:26

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州女子諾沃特妮（Sadie Novotny），今年3月22日前往好市多（Costco）聖塔羅莎（Santa Rosa）門市購物，孰料卻被突然倒下的酒櫃壓住，造成身上多處嚴重且永久性的傷害，如今向Costco提告求償1400萬美元（約新台幣4.18億元）。

據《ABC》報導，諾沃特妮被酒櫃砸中後，出現創傷性腦損傷（因外力撞擊造成腦部受損）等情況，她要求Costco提供900萬美元（約新台幣2.69億元）的病痛賠償、500萬美元（約新台幣1.49億元）的精神損害、醫療費、誤工費賠償。

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訴訟文件指出，酒櫃被放在有磨損的棧板上，讓消費者處於不安全的環境當中，Costco不僅疏於檢查和維護，也沒有告知顧客相關風險。這起訴訟最初是向加州阿拉米達郡高等法院提出，應Costco的要求轉移至舊金山聯邦法院，預計9月4日開庭。

諾沃特妮委任律師懷爾（Claude Armand Wyle）表示，Costco方面指稱他們有影片，並且事發經過和諾沃特妮所陳述的很不一樣，但Costco不願提供影片，使得他必須要幫客戶提告才能取證。

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