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    洛杉磯實施區域宵禁正式生效 消息人士稱影響不到10萬居民

    消息人士表示洛杉磯400萬居民中，實際住在宵禁區域內不到10萬人。（圖擷取自「@MayorOfLA」）

    消息人士表示洛杉磯400萬居民中，實際住在宵禁區域內不到10萬人。（圖擷取自「@MayorOfLA」）

    2025/06/11 12:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯抗議行動衝突升高，洛城市長巴斯（Karen Bass）宣布從當地時間10日晚間（台灣時間今日早上11時）開始實施特定區域宵禁；另有名消息人士表示洛杉磯400萬居民中，實際住在宵禁區域內不到10萬人。

    根據《CNN》報導，巴斯在記者會上表示，洛杉磯市中心部分地區將實施宵禁，從當地時間10日晚間8時至11日早上6時為止。據市長辦公室指出，僅部分群體不需遵守宵禁，包括執法、緊急救援和醫療人員、上下班的人以及持有證件的媒體。

    一名熟稔情況的執法部門消息人員指出，洛杉磯近400萬名居民之中，實際居住於宵禁區域內不到10萬人，儘管許多企業和機構位於市中心，但官員認為晚上8時至隔日早上6時實施宵禁僅影響相對少的民眾，此為確定宵禁開始和結束時間的考量因素之一。

    此外，洛杉磯警察局長麥克唐納（Jim McDonnell）指出，受影響區域的居民將不受宵禁限制；官員們強調，洛杉磯夜間的抗議活動有時會演變成暴力事件，然通常僅限於市中心小部分地區。

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