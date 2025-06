洛杉磯實施區域宵禁正式生效 消息人士稱影響不到10萬居民

2025/06/11 12:03

〔即時新聞/綜合報導〕洛杉磯抗議行動衝突升高,洛城市長巴斯(Karen Bass)宣布從當地時間10日晚間(台灣時間今日早上11時)開始實施特定區域宵禁;另有名消息人士表示洛杉磯400萬居民中,實際住在宵禁區域內不到10萬人。

根據《CNN》報導,巴斯在記者會上表示,洛杉磯市中心部分地區將實施宵禁,從當地時間10日晚間8時至11日早上6時為止。據市長辦公室指出,僅部分群體不需遵守宵禁,包括執法、緊急救援和醫療人員、上下班的人以及持有證件的媒體。

一名熟稔情況的執法部門消息人員指出,洛杉磯近400萬名居民之中,實際居住於宵禁區域內不到10萬人,儘管許多企業和機構位於市中心,但官員認為晚上8時至隔日早上6時實施宵禁僅影響相對少的民眾,此為確定宵禁開始和結束時間的考量因素之一。

此外,洛杉磯警察局長麥克唐納(Jim McDonnell)指出,受影響區域的居民將不受宵禁限制;官員們強調,洛杉磯夜間的抗議活動有時會演變成暴力事件,然通常僅限於市中心小部分地區。

