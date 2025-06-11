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    洛杉磯示威燒國旗 川普怒指州長失職「應法辦」

    美國前總統川普（右）與加州州長紐森（左）近期因洛杉磯反ICE示威及聯邦派兵問題，再度激烈交鋒。圖為兩人1月間在一場活動中互動。（美聯社資料照）

    美國前總統川普（右）與加州州長紐森（左）近期因洛杉磯反ICE示威及聯邦派兵問題，再度激烈交鋒。圖為兩人1月間在一場活動中互動。（美聯社資料照）

    2025/06/11 11:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普再度語出驚人，他呼籲將在洛杉磯反移民暨海關執法局（ICE）示威中焚燒美國國旗的暴徒判刑至少一年，並暗示加州州長紐森（Gavin Newsom）處理騷亂不當，「理論上」可能構成犯罪。此番言論加劇了聯邦與加州之間就移民執法及示威應對的緊張關係。

    川普在《紐約郵報》專欄作家米蘭達·迪凡（Miranda Devine）的播客節目「Pod Force One」專訪表示：「我碰巧認為，如果你燒毀美國國旗，因為他們在洛杉磯燒了很多旗子，我認為你該去坐牢一年，自動生效。」

    當被問及是否仍支持逮捕阻撓ICE在洛杉磯執法的紐森時，川普直言紐森「工作沒做好」，並補充說：「理論上，你可以起訴州長。這幾乎像是失職，沒人見過這種事。」川普透露，他在騷亂首晚與紐森通話，告知「你的城市在燃燒，你的州陷入大麻煩」，紐森則回應稱這是個「圈套」。

    儘管法律專家，包括已故的保守派大法官史卡利亞（Antonin Scalia），都曾指出焚燒國旗受美國憲法第一修正案言論自由的保護，但川普長期以來一直主張監禁不尊重國旗者，並曾在其首任總統任內支持相關法案。

    川普政府的邊境事務主管霍曼（Tom Homan）上週末也曾威脅紐森及洛杉磯市長貝斯（Karen Bass），稱若阻撓ICE執法，可能面臨妨礙公務及窩藏非法移民的重罪指控，但他隨後又澄清其言論被斷章取義。國土安全部表示，在洛杉磯的驅逐行動中已逮捕118名非法移民，其中包括5名幫派成員及多名有販毒、攻擊、搶劫等前科者。

    報導指出，上週五 （6日）有超過千名暴徒包圍聯邦大樓並與ICE官員衝突，造成數名官員受傷，並毀損財物。國土安全部指控洛杉磯市警局（LAPD）在事發後兩小時才馳援。川普隨後動員了數千名國民兵及700名陸戰隊前往平亂。

    紐森政府則於9日提告聯邦政府，指控川普援引法律將國民兵聯邦化，侵犯了加州的第十修正案權利。紐森更在受訪時向霍曼嗆聲：「衝著我來，逮捕我，讓我們了結這一切。」

    洛杉磯反移民暨海關執法局（ICE）示威中，一名男子朝燃燒中的美國國旗吐口水。（圖取自FreedomNewsTV畫面）

    洛杉磯反移民暨海關執法局（ICE）示威中，一名男子朝燃燒中的美國國旗吐口水。（圖取自FreedomNewsTV畫面）

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