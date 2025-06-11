殺人犯竟免起訴！ 中國退警實名檢舉前副檢察長操弄刑案

中國遼寧省昌圖縣1名退休警官近日實名舉發副檢察長馬英徇私枉法、操弄刑案。（歐新社資料照）

2025/06/11 11:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省昌圖縣1名退休警官近日實名舉發前昌圖縣檢察院副檢察長馬英徇私枉法、操弄刑案，「該訴不訴，不該訴亂訴」。目前，昌圖縣檢察院、紀檢察委等多個部門均未回應中媒詢問。

據中媒報導，舉發者郭先生自稱曾擔任昌圖縣公安局經濟犯罪偵查大隊大隊長，並於去年退休。他透露在工作中發現馬英操縱刑事案件，涉嫌徇私枉法犯罪。

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郭先生稱，馬英這幾年來「利用手中訴訟權力，玩弄案件『該訴不訴，不該訴亂訴』。」

郭先生還指：「在他（馬英）的操作下，網逃23年的殺人犯王某波被免於刑事起訴；還拒絕接收公安案卷，致使盜採國家礦產資源的李某林逍遙法外2年多；還將經濟糾紛中無罪者宋某紅按詐欺。」

郭先生還說，他自去年開始向當地相關部門反映，但都沒有結果，每次都說在調查中。據悉，馬英之前曾是副檢察長，去年因違紀被免職。

中媒週二（10日）嘗試聯繫馬英，但電話無法接通，發簡信也未得到回應。

中媒同日聯繫相關部門，也未得到有效回覆。其中，昌圖縣人民檢察院1名副檢察長拒絕受訪，昌圖縣紀檢察委1名負責人則稱，知道馬英被舉報一事，但不知道事件進展。

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