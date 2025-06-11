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    怒吼廢ICE！紐約數千人上街爆衝突 15人被逮

    紐約市警局（NYPD）員警在反對聯邦移民驅逐的抗議活動中，將一名示威者壓制在地並予以逮捕。（路透）

    紐約市警局（NYPD）員警在反對聯邦移民驅逐的抗議活動中，將一名示威者壓制在地並予以逮捕。（路透）

    2025/06/11 09:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國紐約市下曼哈頓地區10日爆發大規模反對移民暨海關執法局（ICE）的示威活動，數千名手持標語的抗議者湧上街頭，高呼口號要求廢除ICE並停止驅逐移民。警方消息指出，至少有15名示威者因阻礙交通及未遵守驅散命令而遭逮捕。

    根據《紐約郵報》（New York Post）報導，這場在鄰近市政廳的弗利廣場（Foley Square）外舉行的抗議活動，主要針對ICE在紐約市及全美各地持續進行的移民驅逐行動。大批憤怒的紐約客聚集表達不滿，現場氣氛一度緊張。

    示威者高舉寫著「廢除ICE」（Abolish ICE）及「ICE滾出紐約！」（ICE out of New York!）等字樣的標語牌，並反覆呼喊「一磚一瓦，一牆一牆，這個種族主義的體制必須倒下！」等口號，表達對現行移民執法政策的強烈反對。

    警方消息人士透露，在百老匯街（Broadway）與杜安街（Duane Street）附近，至少有15名示威者因阻礙交通，且未聽從警方要求散去的命令，遭到紐約市警局（NYPD）逮捕。

    據報導，多位知名人士也現身參與此次抗議，並在現場發表演說，其中包括布魯克林區市議員哈妮芙（Shahana Hanif）以及紐約市公益維護官威廉斯（Jumaane Williams）。他們的參與為這場示威活動增添了更多關注。

    紐約市警局（NYPD）員警合力制伏並逮捕一名參與反對美國移民暨海關執法局（ICE）示威的民眾。該抗議活動吸引數千人聚集，至少15人被捕。（法新社）

    紐約市警局（NYPD）員警合力制伏並逮捕一名參與反對美國移民暨海關執法局（ICE）示威的民眾。該抗議活動吸引數千人聚集，至少15人被捕。（法新社）

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