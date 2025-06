怒吼廢ICE！紐約數千人上街爆衝突 15人被逮

紐約市警局(NYPD)員警在反對聯邦移民驅逐的抗議活動中,將一名示威者壓制在地並予以逮捕。(路透)

2025/06/11 09:44

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國紐約市下曼哈頓地區10日爆發大規模反對移民暨海關執法局(ICE)的示威活動,數千名手持標語的抗議者湧上街頭,高呼口號要求廢除ICE並停止驅逐移民。警方消息指出,至少有15名示威者因阻礙交通及未遵守驅散命令而遭逮捕。

根據《紐約郵報》(New York Post)報導,這場在鄰近市政廳的弗利廣場(Foley Square)外舉行的抗議活動,主要針對ICE在紐約市及全美各地持續進行的移民驅逐行動。大批憤怒的紐約客聚集表達不滿,現場氣氛一度緊張。

示威者高舉寫著「廢除ICE」(Abolish ICE)及「ICE滾出紐約!」(ICE out of New York!)等字樣的標語牌,並反覆呼喊「一磚一瓦,一牆一牆,這個種族主義的體制必須倒下!」等口號,表達對現行移民執法政策的強烈反對。

警方消息人士透露,在百老匯街(Broadway)與杜安街(Duane Street)附近,至少有15名示威者因阻礙交通,且未聽從警方要求散去的命令,遭到紐約市警局(NYPD)逮捕。

據報導,多位知名人士也現身參與此次抗議,並在現場發表演說,其中包括布魯克林區市議員哈妮芙(Shahana Hanif)以及紐約市公益維護官威廉斯(Jumaane Williams)。他們的參與為這場示威活動增添了更多關注。

紐約市警局(NYPD)員警合力制伏並逮捕一名參與反對美國移民暨海關執法局(ICE)示威的民眾。該抗議活動吸引數千人聚集,至少15人被捕。(法新社)

