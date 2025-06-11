美國酒駕父將女嬰忘車上9小時 酷熱天氣下遭活活熱死

美國路易斯安那州32歲父親，因涉嫌將年僅21個月大的女兒遺留在高溫車內超過9小時導致活活熱死，目前警方以2級謀殺罪名已逮捕男嫌。（圖擷自「Zahra」臉書）

2025/06/11 11:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州一名32歲父親，因涉嫌將年僅21個月大的女兒遺留在高溫車內超過9小時導致活活熱死，目前警方以2級謀殺罪名已逮捕男嫌。

綜合外媒報導，據聖坦曼尼郡警長辦公室發布新聞稿提及，32歲男子博特曼（Joseph Boatman）當地時間8日凌晨2點30分左右，喝酒後驅車至親戚家接回21個月大的女兒，並將女嬰繫在兒童安全座椅上未將她帶下車，獨自返回住家將近9個小時內沒有回到車內查看。

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其中一名家人隔日發現女嬰獨自待在車內緊急報警，警員趕赴現場發現女嬰因受困車內高溫致死；事發當日氣溫高達攝氏約35度，體感溫度約達攝氏40.5度。

警方指出，博特曼在事發前曾飲用多種酒精飲料，認為其判斷力嚴重受損。聖塔曼尼堂區警長說，「這是任何家庭都不願面對的悲劇。當孩子被留在高溫車內，即使只是幾分鐘，後果都可能是致命的。此案件涉及判斷失誤所帶來的毀滅性後果。」

博特曼目前被控以2級謀殺罪，並於8日入獄，保釋金定為75萬美元（約新台幣2213萬元），截至當地時間10日尚未得知男嫌是否聘請律師或下次出庭受審日期。

據非營利組織「孩童與汽車安全協會」（KidsAndCars.org）統計，這名女童為美國今年第5位因受困車內高溫死亡的孩童，美國每年平均約有38名孩童因相同原因死亡，其中約達88％死者為3歲以下兒童。

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