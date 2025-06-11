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    砲口對內！前自民黨高層批石破政府毫無目標「只想當總理」

    日本眾議院議員、前自民黨政調會長萩生田光一近日公開對首相石破茂表達不滿。（資料照）

    日本眾議院議員、前自民黨政調會長萩生田光一近日公開對首相石破茂表達不滿。（資料照）

    2025/06/11 10:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本眾議院議員、前自民黨政務調查會（政調會）會長萩生田光一近日公開對首相石破茂表達不滿，他表示，與自己先前擔任要職的菅義偉政府相比，石破政府缺乏目標，並建議「應該像美國總統川普（Donald Trump）那樣果斷推出政策」。

    《共同社》報導，本週發售的日本雜誌《週刊現代》中，刊載了安倍派「五人眾」之一的萩生田光一接受前日本總務大臣武田良太訪談一系列內容。

    文中，萩生田批評，「現政權（石破政府）似乎沒有目標，石破就是想當總理大臣」。萩生田進一步提議，「就該像美國總統川普那樣果斷推出政策」。

    談及因應物價飆升的相關措施，萩生田說，「比如以3年為期實施食品減稅就是不錯的主意」。他還指出，「如果發放現金補貼的話，就太令人失望了」。

    今年4月，萩生田光一因捲入自民黨派系政治獻金回扣醜聞，受到黨內處分。武田良太詢問，石破茂是否曾對此表達關心，萩生田稱「並沒有」，接著他說：「其實也不生氣，但說句『辛苦了』之類的總行吧。」

    萩生田還提及石破向首次當選的自民黨籍眾議員發放商品券一事，揶揄表示：「另一方面倒是給新當選的議員發放了商品券呢。」

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