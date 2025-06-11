多座軍事基地曾因南北戰爭種族爭議改名 川普宣布全復原

美國有多座軍事基地過去以南北戰爭「南方邦聯」人員姓名來命名，在「佛洛伊德之死」引發的反種族主義示威活動過後，拜登政府將軍事基地改名。而川普10日宣布，軍方將重新命名在2023年種族正義抗議活動後更改過的軍事基地名稱。（歐新社）

2025/06/11 10:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自美國總統川普今年1月重返執政、展開第2個總統任期，已撤銷軍隊及政府各部門的「多元、平等及包容」（DEI）計畫相關政策。川普10日前往北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）陸軍基地視察時宣布，軍方將重新命名在2023年針對種族主義示威活動所更改的基地名稱，包括將原本以南北戰爭時期南軍指揮官「羅伯特·E·李」命名的「李堡」（Fort Lee）。

綜合外媒報導，在川普重返執政後期間，美國國防部已經將「摩爾堡」（Fort Moore）改回原名「班寧堡」（Fort Benning），並將「自由堡」（Fort Liberty）改回「布拉格堡」（Fort Bragg）。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）以那些和南方邦聯官員同名的美軍將士來重新命名基地，繞過美國國會禁止軍事基地使用南方邦聯相關人員姓名的規定。

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川普10日在布拉格堡視察，並歡慶美國陸軍成立250週年，川普在演說時提到：「我們也將恢復皮克特堡（Fort Pickett）、胡德堡（Fort Hood）、戈登堡（Fort Gordon）、拉克堡（Fort Rucker）、波克堡（Fort Polk）、AP希爾堡（Fort AP Hill）和羅伯特·E·李堡（Fort Robert E. Lee）的原名。我們從那些基地出發，贏得了許多戰役，現在不是改名的時候。」

川普也不忘諷刺拜登：「你能相信它們的名字在上屆政府時被改掉一陣子嗎？我們會把那段時間完全忘掉的。」

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