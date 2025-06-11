嗆辣回擊川普！環保少女童貝里：世界此刻最需「憤怒女性」

瑞典環保運動人士童貝里10日抵達巴黎戴高樂機場時向媒體發言。她甫遭以色列驅逐出境，並隨即反擊美國前總統川普的批評。（法新社）

2025/06/11 09:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）10日遭以色列驅逐出境抵達巴黎後，旋即反擊美國前總統川普對她參與援助加薩行動的批評。川普形容童貝里「古怪」且「憤怒」，童貝里則回嗆：「老實說，我認為世界需要更多年輕的憤怒女性！」

根據歐洲版《政治報》（Politico.eu）報導，童貝里在飛抵巴黎戴高樂機場後表示：「尤其考量到現在發生的一切，這（憤怒的年輕女性）正是我們最需要的。」童貝里10日上午自特拉維夫搭機前往法國，此前一天，她所搭乘駛往加薩的援助船遭以色列當局攔截。

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童貝里參與的行動由親巴勒斯坦的「自由船隊聯盟」組織，船隻6月1日自義大利出發，旨在向因以哈戰爭面臨饑荒危機的加薩平民運送人道物資。法國左翼巴勒斯坦裔歐洲議會議員哈桑（Rima Hassan）也是代表團成員之一。川普先前批評童貝里的援助任務，稱她是個「古怪」且「憤怒」的人，並建議她去上情緒管理課程。

童貝里在巴黎機場譴責以色列「在國際水域綁架我們是非法行為」。她同時也批評歐盟各國政府對此任務的沉默，並指控他們透過向以色列提供軍事援助，「參與了對巴勒斯坦人的殺害」。童貝里亦對其他遭以色列拘留的船員表示「非常擔憂」，稱「我們聽聞各種消息顯示他們不會輕易放過這些人」。

以色列當局將童貝里搭乘的船隻譏為「自拍遊艇」，並在攔截後試圖驅逐所有乘客及船員。這並非童貝里與川普首次交鋒。2019年9月，川普曾在一場會議上嘲諷當時16歲的童貝里，在她於聯合國發表控訴世界領袖在氣候問題上「辜負」年輕一代的演說後，反諷地形容她是個「非常快樂的小女孩」。同年12月《時代》雜誌將童貝里選為年度風雲人物後，川普再度開砲，建議她「處理一下自己的情緒管理問題」。

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