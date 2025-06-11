川普：國民兵與陸戰隊將續留洛杉磯、直到實現和平為止

川普10日表示，國民兵與陸戰隊部隊將留在洛杉磯，「直到實現和平為止」。（歐新社）

2025/06/11 08:50

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府搜捕非法移民行動，引發加州洛杉磯抗議暴動仍持續，美國總統川普對此調派兩批共4000名國民兵前往洛城，甚至加派700名陸戰隊。川普10日表示，國民兵與陸戰隊部隊將留在洛杉磯，「直到實現和平為止」。

綜合外媒報導，川普10日前往北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）陸軍基地視察，並歡慶美國陸軍成立250週年。川普在基地發表演說時提到洛杉磯動亂，並聲稱「受僱的叛亂分子和犯罪入侵者正在奪取洛杉磯這座城市」，但洛城現在的無政府狀態不會持續下去。川普提到，如果他不派遣軍隊前往洛杉磯，洛杉磯就會被「燒毀」，後續他也強調：「我們將解放洛杉磯，讓它再次自由、潔淨且安全。」

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川普結束布拉格堡的行程、回到安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）後告訴在場媒體，表示如果和平到來，軍隊就會撤離，如果有那麼一絲不平靜，軍隊就會待在洛杉磯。川普認為，透過軍事行動才能使局勢得以緩和，部署軍隊不會出任何問題。

川普也直言：「那些暴徒，或者你想怎麼稱呼他們都行，他們最好清楚很多人都在被逮捕中，他們會在監獄裡待很久。」

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