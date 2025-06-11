美國防部長：中國是步步進逼威脅 積極演練入侵台灣

美國國防部長赫格塞斯出席美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會。（法新社）

2025/06/11 08:07

〔中央社〕美國國防部長赫格塞斯今天表示，中國是美國步步進逼的威脅，北京正為印太地區的戰爭做準備，嚇阻中國是美國國防部在印太地區的首要任務。他還提到，北京正在進行重大軍事擴張，並積極演練入侵台灣。

赫格塞斯（Pete Hegseth）及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天出席美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會。赫格塞斯在書面聲明中表示，川普（Donald Trump）政府的政策是「靠實力確保和平」（peace through strength），這將需要重振美國目前停滯的國防工業基礎。

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他說，唯有擁有全球最強大且最具殺傷力的軍隊，將其聚焦在最需保護且促進美國利益之處，「我們才能嚇阻敵手，且在必要時，於任何潛在衝突中勝出」。

赫格塞斯還提及，中國正在進行重大的軍事擴張，並積極演練入侵台灣。

凱恩同樣在書面聲明表示，中國人民解放軍持續透過多面向的施壓行動展現其不斷擴張的能力，這些軍事活動在針對台灣的範圍、規模、複雜性及頻率上都日益增長。這些挑釁動作「並非例行演習，是為武統而進行的演練」。

共軍持續擾台之際，赫格塞斯和凱恩的說法延續美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）的論調。「金融時報」（Financial Times）先前報導，帕帕羅5月初出席一場論壇時表示，解放軍已大幅升高軍事活動強度，並針對台灣演練「各種軍事行動」，情勢「快速沸騰」。

赫格塞斯在書面聲明中直指，「我們步步進逼的威脅（pacing threat）是共產中國」，北京正為印太地區的戰爭做準備，這是其更廣泛戰略的一部分，為了主導印太地區，進而稱霸全球。一旦成功，北京就能企圖破壞美國再工業化，甚至扼殺美國經濟，「這種情況不能發生，我的部門不會讓它發生」。

他也列舉中國大規模的軍事擴張，包括快速成長的先進潛艦、軍艦、軍機和衛星數量，越趨危險的飛彈威脅及網路能力，以及持續快速擴張的核武部隊。

面對中國軍事擴張，赫格塞斯表示，美國國防部將恪守「靠實力確保和平」的政策，除了美國本土防衛，也將嚇阻中國作為印太地區的首要任務。這包括聚焦美軍現代化，發展能在第一島鏈阻止中國侵略的能力；加強美軍在西太平洋的前沿部署；與美國盟友及夥伴密切合作，強化集體嚇阻或有效因應侵略的能力。

赫格塞斯指出，美國強化和澳洲、印度、日本、菲律賓等盟友及夥伴的關係之餘，也敦促他們提升自身的國防投資，若要擁有足夠軍事能力及相關基礎設施，能在未來幾年甚至數十年間，嚇阻中國的挑戰，「這非常重要」。

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