畫面曝光！洛杉磯動亂 蘋果、愛迪達商店慘遭洗劫

2025/06/11 07:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦政府搜捕非法移民,加州洛杉磯自6日起引發大規模抗議,總統川普調派國民兵前往洛城平息衝突,也加派700名陸戰隊進駐。在週一(10日)的抗議行動中,洛杉磯市中心的暴徒搶劫一家蘋果專賣店。而在連日騷亂和抗議中,許多商店遭到洗劫,從蘋果專賣店、愛迪達門市到小餐館都受害。

《福斯商業頻道》報導,美國「移民及海關執法局」(ICE)在洛杉磯突襲抓捕行動,引發近一週的抗議,洛杉磯市中心的暴徒週一趁亂搶劫一家當地著名的蘋果專賣店。

畫面顯示,週一晚上,身穿連帽T恤、戴著面具的暴徒洗劫蘋果專賣店。現場可以看到數十人聚集在一起,還有人為了從建築物側面逃走而砸碎窗戶,影片中可以還聽到警笛聲和槍聲。

川普將示威者描述為「暴力叛亂暴徒」,並讚揚2000名國民兵在洛杉磯發揮維持秩序的作用。然而加州州長紐森(Gavin Newsom)譴責向該市派遣國民兵和陸戰隊。

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)週二在國會山莊對議員表示,ICE作為聯邦執法機構,有權在美國任何州、任何司法管轄區展開行動,尤其是在上屆政府執政期間,已有2100萬非法移民越境。

川普則在社群媒體上發文表示,如果過去三天他沒有派軍隊去洛杉磯,這座曾經美麗偉大的城市現在就會被夷為平地,就像洛杉磯2.5萬棟房屋在州長和市長不稱職的領導下被燒毀一樣。

