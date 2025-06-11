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    畫面曝光！洛杉磯動亂 蘋果、愛迪達商店慘遭洗劫

    美國加州洛杉磯抗議聯邦移民大掃蕩發生騷亂，一家蘋果專賣店遭到洗劫，產品散落。（路透）

    美國加州洛杉磯抗議聯邦移民大掃蕩發生騷亂，一家蘋果專賣店遭到洗劫，產品散落。（路透）

    2025/06/11 07:49

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府搜捕非法移民，加州洛杉磯自6日起引發大規模抗議，總統川普調派國民兵前往洛城平息衝突，也加派700名陸戰隊進駐。在週一（10日）的抗議行動中，洛杉磯市中心的暴徒搶劫一家蘋果專賣店。而在連日騷亂和抗議中，許多商店遭到洗劫，從蘋果專賣店、愛迪達門市到小餐館都受害。

    《福斯商業頻道》報導，美國「移民及海關執法局」（ICE）在洛杉磯突襲抓捕行動，引發近一週的抗議，洛杉磯市中心的暴徒週一趁亂搶劫一家當地著名的蘋果專賣店。

    畫面顯示，週一晚上，身穿連帽T恤、戴著面具的暴徒洗劫蘋果專賣店。現場可以看到數十人聚集在一起，還有人為了從建築物側面逃走而砸碎窗戶，影片中可以還聽到警笛聲和槍聲。

    川普將示威者描述為「暴力叛亂暴徒」，並讚揚2000名國民兵在洛杉磯發揮維持秩序的作用。然而加州州長紐森（Gavin Newsom）譴責向該市派遣國民兵和陸戰隊。

    美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週二在國會山莊對議員表示，ICE作為聯邦執法機構，有權在美國任何州、任何司法管轄區展開行動，尤其是在上屆政府執政期間，已有2100萬非法移民越境。

    川普則在社群媒體上發文表示，如果過去三天他沒有派軍隊去洛杉磯，這座曾經美麗偉大的城市現在就會被夷為平地，就像洛杉磯2.5萬棟房屋在州長和市長不稱職的領導下被燒毀一樣。

    蘋果專賣店遭到洗劫塗鴉。（路透）

    蘋果專賣店遭到洗劫塗鴉。（路透）

    洛杉磯一家愛迪達商店也遭到洗劫，產品散落在地板上。（路透）

    洛杉磯一家愛迪達商店也遭到洗劫，產品散落在地板上。（路透）

    洛杉磯一家愛迪達商店遭洗劫。（歐新社）

    洛杉磯一家愛迪達商店遭洗劫。（歐新社）

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