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    美軍陸戰隊700人抵洛杉磯 國防部調兵花費40億

    因應洛城動亂，首批陸戰隊員已在9日晚間進駐大洛杉磯地區，靜待任務部署。圖為陸戰隊準備集結前往洛杉磯。（圖擷取自美國北方司令部官方「Ｘ」帳號）

    因應洛城動亂，首批陸戰隊員已在9日晚間進駐大洛杉磯地區，靜待任務部署。圖為陸戰隊準備集結前往洛杉磯。（圖擷取自美國北方司令部官方「Ｘ」帳號）

    2025/06/11 07:18

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由於美國聯邦政府搜捕非法移民的行動，加州洛杉磯出現大規模抗議衝突，總統川普調派兩批共4000名國民兵前往洛城平息衝突，甚至加派700名陸戰隊前往洛城。首批陸戰隊員已在9日晚間進駐大洛杉磯地區，靜待任務部署。

    綜合外媒報導，美國北方司令部9日曾發布聲明指出，第1陸戰師第7陸戰團第2營約700人將派至洛杉磯，與國民兵合作負責保護聯邦財產和人員，包括海關執法局（ICE）人員，陸戰隊員9日從加州沙漠地帶的基地出發。一名美國官員稱，川普下令派往洛杉磯的約700名陸戰隊中，約半數於9日晚間抵達，其餘部隊將於10日抵達。

    國防部長特別助理麥克唐納（Bryn MacDonnell）向眾議院撥款委員會國防小組委員會表示，部署陸戰隊和國民兵部隊將花費國防部約1.34億美元（約新台幣40億元）經費，此筆經費包括部隊移動、住宿及伙食費用。

    一名美國官員指出，部署至大洛杉磯地區的陸戰隊員尚未接到正式任務或命令。海軍陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）上將10日在參議院軍事委員會聽證會中證實相關細節，表示第1陸戰師第7陸戰團第2營已接近洛杉磯，隨時準備執行美國北方司令部的命令，但他們尚未接到命令。

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