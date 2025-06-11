吳志中籲全球共守台灣產業 避免中國染指衝擊經濟

2025/06/11 02:30

〔中央社〕在法國科技盛會VivaTech開幕前夕，外交部次長吳志中向論壇報指出，台灣投資布局全球，且半導體生態系與世界緊密連結。北京覬覦台灣產業，若中國染指台灣半導體，將嚴重衝擊世界經濟，台灣不應獨自面對中國威脅。

法國科技盛會VivaTech即將於11日開幕，台灣科技新創團隊將大規模參與，政府也剛與法國於5月底簽署台法「產業創新研發合作備忘錄」，台灣科技實力近年來毫無疑問受到歐洲產業界一致肯定與關注。

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在輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳受邀於VivaTech展會人工智慧（AI）論壇進行主題演講前夕，法國論壇報（La Tribune）駐台特派在10日刊登的報導中專訪外交部政務次長吳志中，分析台灣產業面對中國的威脅。

法媒對於台灣與中國的經濟關係感到好奇，對此吳志中指出，台灣正大幅減少向中國投資。

吳志中說，2014年，台灣84%的投資流向中國，2024年則將下降至7%，並轉向日本、美國、歐洲與南亞地區進行投資，例如鴻海日前就宣布與法國國防工業大廠泰雷斯（Thales）在法國合作進行航太工業半導體計畫。

台灣企業不再於中國設新廠，目前在中國的台廠主要以成熟技術為主。另一方面，雙方在某些領域仍須保持經濟與文化交流，因為徹底分裂可能引發戰爭。此外，台灣也從中國進口初級產品及原料，例如稀土。

論壇報詢問，台灣是否擔心在半導體競賽中被中國趕上，使台灣知名的「矽盾」受到威脅。

吳志中回覆，與中國不同，台灣處於全球半導體產業從設計到封裝的生態系統之中，長期與歐洲保持相當緊密的聯繫。

台灣半導體產業始於1960年代荷蘭飛利浦公司在台灣投資，直到成長為世界龍頭。如今台灣與另一家荷蘭公司艾司摩爾（ASML）的工具機、法國液空集團（Air Liquide）的工業氣體以及德國巴斯夫（BASF）的化學產品合作下，持續穩定發展中。

相反地，中國則獨自孤立，距離趕上台灣的水準還很遠。由於美國限制，中國被迫在國內建構半導體產業從頭到尾的整個價值鏈，而這需要時間。

數據指出，「2024年台灣在高階晶片製造領域的主導地位進一步增強，台製高端晶片產量占全球的比重從93%上升至95%，晶片巨頭台積電確實是台灣真正的王牌」，吳志中說。

台灣為全球半導體龍頭，面對論壇報詢問，吳志中表示，台灣半導體產業絕對是中共覬覦的對象。

他分析，中國圖謀台灣的工業實力，與過去納粹德國為擴充軍備覬覦捷克斯洛伐克製戰車的情況類似。最終德國透過1938年慕尼黑協定，染指捷克斯洛伐克領土。

吳志中示警，「若中國對台灣產業採取相同行動，所造成的經濟後果將極為嚴重，不僅對台灣，對整個世界也是。台灣不應獨自面對中國威脅」。（編輯：洪(啟)原）1140611

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