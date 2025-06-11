走私生物材料至美國大學研究室 中國女博士生真面目曝光

美國司法部6月9日表示，一名名為韓承軒（Chengxuan Han、音譯）的中國科學家，6月8日在抵達底特律機場時被捕，這是過去幾天來第二起涉嫌走私生物材料的案件。（圖擷取自美國司法部）

2025/06/11 05:55

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國司法部6月9日表示，一名名為韓承軒（Chengxuan Han、音譯）的中國科學家，6月8日在抵達底特律機場時被捕，這是過去幾天來第二起涉嫌走私生物材料（biological material）的案件。韓承軒被指控數月前向密西根大學實驗室的工作人員運送生物材料。美國聯邦調查局（FBI）在一份法庭文件中將其描述為與蛔蟲有關的材料，需要獲得政府許可。

美國海關和邊境保護局（CBP）現場行動代理主任諾瓦克（John Nowak）表示：「以研究為目的向美國進口生物材料的指導方針，是嚴格而明確的，類似這樣的行為破壞了其他訪問學者的合法工作。我們不會容忍通過我們的入境口岸走私受管制的生物材料，這次攔截行動是我們與執法夥伴致力於防止潛在危險品危害美國人民的又一個最新例證。」

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法庭文件顯示，這名叫韓承軒的中國科學家，目前在武漢華中科技大學生命科學與技術學院攻讀博士學位。2024年和2025年，她從中國向美國寄送了4個包裹，其中藏有生物材料，這些包裹的收件人是密西根大學一個實驗室的相關人員。

韓承軒6月8日持J-1簽證（交流訪問學者簽證）從中國搭乘飛機抵達密西根州底特律大都會機場，CBP官員對她進行了檢查。在此期間，韓承軒就她之前寄往美國的包裹和生物材料作了虛假陳述。

CBP官員還發現，韓承軒電子設備中的內容在她抵達美國前3天已被刪除。邊檢結束時，韓承軒接受了FBI和移民及海關執法局（ICE）國土安全調查處特工的問詢。在問詢中，她承認寄送了這些包裹，承認包裹中含有與蛔蟲有關的生物材料，並承認在檢查期間向CBP官員作了虛假陳述。

FBI表示，韓承軒寄出的包裹，包括一本夾在書中的信封，在去年和今年早些時候被當局截獲並打開。法庭文件並未表明FBI是否認為這些生物材料具有危險性，但聯邦檢察官戈爾貢（Jerome Gorgon Jr.）表示：「這名外國人涉嫌從中國武漢一所科技大學走私生物材料，供密西根大學實驗室使用，這是威脅我們安全的令人擔憂模式一環。」

韓承軒因走私貨物到美國和虛假陳述而被逮捕，並遭到刑事指控。據悉，FBI、CBP及ICE國土安全調查處正在調查此案。

美國政府上週對2名中國科學家提出指控，他們被控密謀向美國走私有毒真菌，這2人分別是33歲的女性簡雲清（Yunqing Jian，音譯）和34歲的男性劉尊勇（Zunyong Liu，音譯），他們涉嫌共謀將名為「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum）的真菌走私到美國，且計劃在密西根大學實驗室進行研究，2人是情侶關係。

劉尊勇去年在底特律機場被遣返回中國，簡雲清則被捕，她是密西根大學的一名研究員，目前仍被關押。尚不清楚8日被捕的韓承軒是否和劉、簡2人有關。

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