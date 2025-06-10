對戰力仍抱疑慮 美軍事智庫：2027對台行動時間表 解放軍難以趕上

2027年是外界預想中國對台發動軍事行動時間點之一。示意圖。（法新社）

2025/06/10 21:57

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國印度—太平洋司令部與中央情報局皆指，中國國家主席習近平指示解放軍2027年完成對台戰備，視此為潛在台海戰爭爆發時刻。據美國軍事智庫報告，習近平和軍方領導層仍對軍隊戰力抱持疑慮，難以趕上2027年的對台行動時間表。

「華盛頓時報」報導，美國空軍智庫「中國航空航天研究所」（CASI）報告指出，解放軍無法貫徹2027年奪取台灣所需戰力的關鍵軍事改革，並引述中共中央軍事委員會副主席張又俠去年刊出的一篇專文，對軍隊戰備速率不足，無法在習近平下令時，準備好對台封鎖表示憂心。

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文中提及的問題包括軍事領導層弱點、戰時軍民協調合作問題，及缺少執行聯合行動和資訊戰能力等大型聯合軍事行動所需條件。

CASI分析，「經過9年的肅貪、現代化議程和大規模改革，習與中國軍事領導仍有疑慮」、「解放軍很大部分的力量，以及跨軍種和民間努力進展不夠快速，或是進行的方向錯誤」。

CASI的調查結果，與美方情報機構對中國大規模軍事建設的情報分析不謀而合。華盛頓時報數月前引述美國防官員說法，儘管美方敬重解放軍所取得的成果，「我們觀察到，他們在執行面上的能力，仍存在許多漏洞」。

報告指出，解放軍正經歷的問題包括軍事組織和軍事物資體系的系統性障礙，缺少對軍事聯合機制的關注、訓練和戰備的提升進度落後、軍事和資源管理效能不足，新武器整合速度緩慢及內部貪腐。

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