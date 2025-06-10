「安全校園」光環不再？奧地利槍擊10死 歐洲近年重大攻擊事件盤點

奧地利格拉茨市一所學校驚傳槍響，造成數人死亡，警方與救護人員趕赴現場。此為近期歐洲校園暴力事件之一。（法新社）

2025/06/10 23:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕奧地利東南部大城格拉茨（Graz）一所高中10日驚傳校園槍擊事件，造成包括槍手在內共10人死亡。這起悲劇再度敲響警鐘，儘管大規模校園槍擊在歐洲的發生頻率遠低於美國，但近年來，歐洲大陸亦非淨土，多起校園暴力攻擊事件已引發社會對「校園安全」的深度憂慮。

《美聯社》報導，相較於槍枝暴力問題嚴峻的美國，校園槍擊在歐洲原被視為相對罕見的偶發事件。然而，近年趨勢顯示，歐洲各級學校及大學發生了數起與恐怖主義無關的嚴重暴力攻擊，正逐步侵蝕「安全校園」的傳統認知。格拉茨市市長埃爾克．卡爾（Elke Kahr）已向奧地利新聞社（APA）證實最新這起事件的死亡人數，包括數名學生及至少一名成人。

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回顧近年案例，今年1月，斯洛伐克東北部一所高中便發生一名18歲男子持刀刺死一名學生與教師的慘劇。2024年12月，克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）布一所小學也遭19歲凶嫌闖入，刺死一名7歲學童並刺傷多人。更早之前的2023年底，捷克首都布拉格一所大學的學生攻擊事件，釀成14人死亡、25人受傷的慘重傷亡。

塞爾維亞首都貝爾格勒一名13歲少年，在小學持槍射殺8名同班同學及一名警衛，另有6名兒童及一名教師受傷。時間再往前推，2009年德國溫嫩登（Winnenden）也曾發生前學生在校園槍殺9名學生、3名教師及3名路人後自戕的重大槍擊案。這些事件的共通點在於，它們多非組織性恐怖攻擊，而是個體發動的暴力行為。

奧地利最新槍擊案發生後，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）立即發文表示「深感震驚」，並強調「每個孩童都應該在學校感到安全，能夠免於恐懼和暴力地學習」。

報導指，頻傳的校園攻擊事件，正嚴峻考驗歐洲各國政府維護下一代安全的承諾與能力，也迫使各界重新審視校園安全防護網及潛在暴力成因的複雜問題。

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