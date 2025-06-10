法國青少年流行帶刀到校 驚爆14歲學生被抽查 當場刺死老師

本月10日，法國諾讓一所中學發生14歲學生持刀刺死31歲教職員的事件，法國憲兵控制事發現場。（法新社）

2025/06/10 23:18

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國東北部城市諾讓（Nogent）一間中學今天（10日）驚傳學生持刀刺死教職員的悲劇。近期法國學生流行起攜帶造型酷炫的刀具到學校，因此法國各級學校自今年3月起開始不定期抽查學生書包，而今日遇害的教職員就是在檢查書包時遭違反規定攜帶危險物品的學生狠捅數刀喪命。

綜合外媒報導，近期法國青少年持刀具傷人案頻傳，法國警方自今年3月起不定期到各學校及周邊地區搜查藏匿在書包的刀具或其他危險武器。而諾讓「馮絲華多爾托中學」（Françoise Dolto secondary school）一位31歲女助教，當地時間10日上午偕同警方在校門口抽查學生的書包，沒想到過程中該名助教遭一名14歲學生狠捅數刀，送醫搶救仍不幸傷重不治。現場員警在阻止該生犯行時也受了傷，最後該生當場被捕並被諾讓憲兵隊（法國國家憲兵為該國兩支警察部隊之一，另一支部隊名為「國家警察」）拘留接受偵訊。

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旅居法國多年的部落客謝珮琪，10日在其臉書粉專「以身嗜法。法國迷航的瞬間」發文分享此案，表示法國學校最近之所以要檢查書包，禁止的並不是學生帶手機，而是危險刀具，「從今年3月26日到5月26日，在全法國進行6002次搜查書包，就搜出了186支刀具。而這名助教就是在搜查學生書包時被害（法國教育局指出，這次檢查書包是根據內政部長的通告與憲兵隊長期計畫進行的）。」

謝珮琪透露，事實上法國有57%的未成年人殺人案涉及刀具，當中最受青少年『青睞』的是armes zombies殭屍武器，謝珮琪還PO出被稱為「殭屍武器」的示意圖片，可以看到是把外觀造型酷炫的短刀，很像殭屍電影或遊戲中會出現的刀具，此外還有知名電玩「刺客教條」風格的各種匕首，售價落在30至40歐元（約新台幣1000至1400元），網路購買很方便。

今年5月底，法國國民議會副議長穆祖（Naïma Moutchou）向總理白胡（Francois Bayrou）提交了一份關於未成年人持有刀具的報告，她認為這已經成為「一個現象」，涉及任何地區和各種人群，會帶刀在身上的學生主要是想「自衛」，其他還有喜歡鬥毆鬧事、加入幫派的青少年。

謝珮琪進一步表示，其實英國的青少年前兩年也有段時間流行攜帶這些造型酷炫的刀具在身上，「自2024年9月以来，這些武器在英國已經被禁止使用，此前暴力事件激增。2023年，這些武器涉嫌造成近250人死亡，每天的襲擊事件約140起。」

今日14歲學生刺死31歲教職員的事件，引發法國社會熱議。法總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天也在X平台悼念死者，並譴責這是「毫無意義的暴力浪潮」，「我們與她的家人、她的親人、她的同事以及整個教育界站在一起。全國人民對此都相當悲痛，政府會動員起來，努力減少暴力犯罪。」

旅法部落客謝珮琪分享「殭屍武器」照片，表示該刀具是最受法國青少年「青睞」。（圖翻攝自粉專「以身嗜法。法國迷航的瞬間」）

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