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    孤狼犯案！奧地利高中驚傳校園槍擊 含凶嫌10人死亡

    奧地利10日校園槍擊現場畫面。（美聯社）

    奧地利10日校園槍擊現場畫面。（美聯社）

    2025/06/10 19:31

    〔編譯管淑平／綜合報導〕奧地利東南部格拉茨市（Graz）一所高中，10日發生校園槍擊事件，造成10人死亡，其中包括疑似開槍的凶嫌。

    《法新社》報導，格拉茨市長卡爾（Elke Kahr）向奧地利通訊社（APA）證實這起事件，指10名罹難者包括數名學生、至少一名成年人，以及涉嫌開槍的凶嫌。警方也在社群媒體發文證實這起事件，「目前警方正執行行動，警力部署的理由是，（校園）建築物傳出槍聲」。

    另外根據《美聯社》報導，警方是在上午10點接獲通報，隨即部署大批警力，並且疏散校園，校內人員都被帶到安全的會面點。槍擊造成至少8人喪生，另外開槍嫌犯也已死亡，警方說，他們相信凶嫌是單獨犯案，目前情況已經「安全」，據信不再有危險。

    校園槍擊事件在歐洲相對少發生，但是近年發生過幾次重大槍擊事件。奧地利這起事件傳出後，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）立即發文，表示「深感震驚」，並向罹難者和其家屬、以及奧地利人民表達哀悼之意，「每個孩童都應該在學校感到安全，能夠免於恐懼和暴力」。

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