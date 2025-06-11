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    中國男「從加州走私軍火到北韓」認罪了 酬勞和手法曝光

    中國男子坦承走私槍枝、彈藥及技術到北韓。（擷取自美國司法站網站）

    中國男子坦承走私槍枝、彈藥及技術到北韓。（擷取自美國司法站網站）

    2025/06/11 00:35

    〔中央社〕美國司法部證實，1名中國男子週二坦承違法出口槍枝彈藥至北韓。他因違反出口管制規定、擔任外國政府代理人等罪名，恐將面臨數十年有期徒刑。

    法新社報導，42歲中國男子溫盛華（Shenghua Wen，音譯）遭控違反美國長期以來針對北韓的制裁措施。溫盛華在其學生簽證過期後，仍非法逾期居留美國。

    司法部指出，溫男去年12月於加州被捕。北韓曾支付他200萬美元，讓他協助運送武器至當地。

    據報導，溫盛華與身分不明的共犯將槍枝彈藥藏在貨櫃裡，從加州長堤（Long Beach）出發，經由香港運抵北韓。

    根據司法部，執法人員去年8月在溫男的住所查獲他計劃送往北韓的2部裝置，包括化學威脅檢測裝置，以及可偵測竊聽裝置的手持寬頻接收器。

    司法部提到，執法人員去年9月查獲5萬發9厘米子彈，據稱溫盛華取得這些彈藥是為運至北韓。

    司法部指出，溫盛華還試圖透過在美國的中間人，入手1具民用飛機引擎。

    溫盛華因違反出口管制規定，面臨最高20年有期徒刑；他也因擔任外國政府非法代理人面臨最高10年監禁。法院預計8月18日對他進行宣判。

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