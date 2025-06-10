黑手伸入香港民生！ 餐廳娛樂場所牌照綁國安 特首強辯「恰當且必要」

港府強化餐飲場所牌照國安審查，引發業界對經營前景的擔憂，圖為民眾在香港餐廳內用餐景象。（路透資料照）

2025/06/10 19:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港特區政府將強化餐飲及娛樂場所牌照的國家安全審查，行政長官李家超稱此舉「恰當且必要」，但此舉已引發外界對進一步打壓所謂「良心企業」或「黃色經濟圈」的深度關切。黃色經濟圈是指2019年香港反送中運動後，由支持民主運動的市民和商戶自發形成的經濟網絡，透過光顧「黃店」（支持運動的店家）表達立場。

李家超10日出席行政會議前明確表示，所有公務員在執行職務時，皆須「將國家安全視為最重要的元素」。據此，食物環境衞生署（食環署）在簽發或續發餐廳等營業牌照時，將新增維護國安條款。他並引述《憲法》、《港區國安法》及《維護國家安全條例》，強調香港市民與行政機關均有維護國家安全的法律義務。

請繼續往下閱讀...

根據《路透》掌握的資訊，港府早在今年5月已向數千家餐飲及娛樂業者發出通知，要求其接受新增的國安條件。新條款規定，若牌照持有人或其僱員、代理、承辦商等「關連人士」，從事任何可能構成或導致危害國家安全的行為，其牌照可被「釘牌」（即吊銷牌照）。此舉令外界憂慮，曾公開支持民主運動，例如張貼「香港加油」標語或展示雨傘運動相關圖像的店家，恐面臨更嚴峻的經營壓力。

儘管李家超強調相關法律條文「係好清晰嘅」（非常清晰），但當被問及何種行為構成「冒犯國安」或此舉是否針對「黃店」時，他並未正面回應。有法律界人士解讀，若在店內以粗言穢語辱罵國家或領導人，也可能觸犯條款，被視為不利國安或公眾利益的行為。

香港《英文虎報》則指出，此次新規定影響範圍廣泛，不僅一般餐廳，連游泳池、公眾娛樂場所，甚至年宵市場攤位等近20類牌照均納入規範。報導引述一位經營數家「價值導向」餐廳的匿名業者坦言，儘管大環境日益艱困，他仍會「以平靜穩定的心態繼續經營」並遵守法規，因為「無論社會或政治立場如何，超過九成的香港企業目前都在經濟低迷的重壓下掙扎」。

《路透》分析認為，自2019年「反送中」風波後，香港當局藉《國安法》持續收緊言論與集會自由，導致大量民主派人士被捕、媒體遭關閉、公民團體解散。此次將國安審查擴大至民生經濟領域，再度引發國際社會對香港自由持續受損的批評，包括澳洲、英國、加拿大及美國等國家均對此表達關切。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法