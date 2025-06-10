比最悲觀評估還嚴重5成！南極皇帝企鵝族群 15年大減22％

南極皇帝企鵝爸媽和小企鵝。（路透檔案照）

2025/06/10 19:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕一份10日發表的研究報告指出，隨著全球暖化改變南極棲地環境，過去15年來，南極皇帝企鵝（Emperor penguin）數量幾乎減少將近四分之一，減少速度比之前預估的還快。

《法新社》10日報導，這份研究利用衛星影像，監測位於南極半島、威得爾海（Weddell Sea）和別林斯高晉海（Bellingshausen Sea）三個地區共16個皇帝企鵝群，這三個地點代表了全球皇帝企鵝族群的將近三分之一。研究機構「英國南極勘測（British Antarctic Survey）」高級地理與遙測科學家佛雷特威爾（Peter Fretwell）指出，他們的研究發現，皇帝企鵝族群現況，比利用電腦模型估計的最悲觀狀況「可能還要糟糕大約50%」。

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研究人員已明白，氣候變遷正造成這種全世界現存體型最大的企鵝，族群正在減少，但是減少速度格外令人警覺。這份10日在《自然通訊地球與環境（Nature Communications Earth & Environment）》期刊發表的報告指出，到2024年為止的15年間，研究監測的16個繁殖群，族群數量減少了22%；相較之下，之前的估計是2009到2018年間減少9.5%。

暖化正造成南極冰層變薄、變得不穩定，而這塊冰封地區正是這些企鵝的重要棲息地，企鵝繁殖、覓食都在海冰上進行。近年已發生過由於下方冰層崩塌，導致在冰層上孵育的一些皇帝企鵝群，其幼雛還來不及發育到足以適應冰凍海水，就落入海中，甚至整巢覆滅的事件。

佛雷特威爾說，這份新研究顯示出，受監測的那些企鵝群數量，可能從2009年就開始減少，當時暖化尚未開始對全球海冰造成重大影響，不過他說，氣候變遷還對企鵝造成其他生存挑戰，例如降雨增加、其他掠食物種的侵略等，因此企鵝數量減少的主要兇手，依然最可能是氣候變遷。

他說，皇帝企鵝「大概最能真實展現氣候變遷效應」，因為南極並未有捕撈、棲地開發或污染等，會造成企鵝生存壓力的活動。

根據2020年一份研究，南極皇帝企鵝數量約25萬對繁殖對。之前電腦模型的預測是，若人類不削減造成暖化的氣體排放量，皇帝企鵝可能在本世紀末以前幾乎滅絕，而最新這份研究認為，情況可能更糟，佛雷特威爾說，「有了這些新數據，我們現在會許得重新思考那些模型」。

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