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    川普：不介意馬斯克來電 白宮會繼續用星鏈

    川普（右）和馬斯克（左）。（法新社檔案照）

    川普（右）和馬斯克（左）。（法新社檔案照）

    2025/06/10 18:18

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與勝選大功臣馬斯克（Elon Musk）決裂，馬斯克旗下多個政府商業合約倍受關注。不過目前看來，至少「星鏈（Starlink）」不會受到影響。川普9日表示，他無意中止白宮使用星鏈衛星網路服務。他也說，他想馬斯克會想和他講話，若來電，他不會介意。

    根據《路透》、《商業內幕》網站報導，川普在9日在白宮接受記者訪問時，表示「我或許會把特斯拉挪開一點，但是我不認為會動星鏈，這個服務很好」。星鏈是馬斯克旗下「太空探索技術（SpaceX）」公司的衛星寬頻網路服務。

    馬斯克在去年大選中，躍升川普身邊的核心人物，今年3月兩人關係正密切之際，川普還曾公開炫耀，他買了一輛紅色Model S特斯拉。上週川普與馬斯克公開失和後，白宮官員透露，川普或許會賣掉那輛特斯拉。

    川普9日提到「或許會把特斯拉挪開一點」，但是沒說明會移置到何處，只表示他有很多閒置的地點。這輛電動車直到上週末仍停在白宮停車場。

    川普上週末曾說，無意與馬斯克修補關係，但是9日態度似乎又見緩和，他向記者說，「我們有過一段良好的關係，我祝福他」，被問到是否會很快與馬斯克談話，川普說他沒想過這件事，「我能想像他想跟我講話」，他說如果馬斯克來電，「我沒意見」。

    白宮、特斯拉和SpaceX公司都未回應此事。

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