南非大學生翻石頭找到「5億年前生物」 全新品種用他姓氏命名

新發現的天鵝絨蟲物種「羅翰氏天鵝絨蟲」（Peripatopsis barnardi）。（圖：Savel Daniels / X）

2025/06/10 18:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕南非一名大學生在野外翻動石頭尋找小生物時，意外發現一種科學界前所未見的「活化石」，也就是天鵝絨蟲的一個新品種！根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，這個在南非乾旱的卡魯地區（Karoo region）的首次發現，不僅可能改寫該區域的古氣候歷史，更讓發現者直呼「找到失落的環節」。

時間回到2022年3月，斯泰倫博斯大學（Stellenbosch University）學生羅翰‧巴納德（Rohan Barnard）在偏遠山區探險，當他撥開落葉，在濕潤沙土中發現一隻黑色、身體柔軟的奇特小蟲時，立刻意識到牠的與眾不同。他小心翼翼地採集了標本，並將照片上傳至iNaturalist生物多樣性觀察平台，這一舉動引起了專家的注意。

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這種神祕小蟲正是天鵝絨蟲，其家族歷史可追溯至5億多年前的寒武紀，外型億年未變，是不折不扣的「活化石」。巴納德當時並不知道，他找到的是一個全新的物種，後來以他的名字命名為「羅翰氏天鵝絨蟲」（Peripatopsis barnardi）。此外，這是首次在乾燥的卡魯地區發現天鵝絨蟲，強烈暗示了當地遠古時期可能擁有茂密森林，與現今的乾旱面貌截然不同。

該校天鵝絨蟲專家丹尼爾斯（Savel Daniels）教授接獲通報後，立即前往發現地進行深入研究。透過DNA分析等技術，他確認這的確是新物種，並且推斷牠約在1520萬年前與近親分家，見證了該地區因氣候變遷導致森林退縮、物種被隔離演化的漫長歷程。這項包含「羅翰氏天鵝絨蟲」在內共七個新物種的研究成果，已發表於《生態學與進化》（Ecology and Evolution）期刊。

丹尼爾斯教授特別感謝公民科學家的熱心分享，他指出，許多山區可能還藏著未被發現的特有種天鵝絨蟲，保護這些殘存的古老森林刻不容緩。對年紀輕輕的巴納德而言，能有「活化石」以己為名，至今仍感到不可思議。他說：「這彷彿找到了我們甚至不知道已遺失的環節，也讓我對未來充滿探索的希望，但同時也擔心許多未知生物，會在我們認識牠們之前就消失了。」

天鵝絨蟲如今僅存於潮濕環境，是遠古岡瓦那大陸的遺民。牠們獨特的演化地位，使其成為科學家研究地球生命史的珍貴窗口。

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