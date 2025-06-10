恐怖！傳戰俘身體遭俄軍「羞辱式刻字」 烏克蘭網友心痛喊話

一名據稱是獲釋的烏克蘭士兵，除了身上有一條嚴重的傷疤外，腹部還被戲謔地刻上「榮耀屬於俄羅斯」疤痕，讓烏克蘭網友看了相當痛心。（擷取自X@clashreport）

2025/06/10 18:19

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯於當地時間昨（9）日下午再度交換戰俘。當天社群媒體就出現一張怵目驚心的照片，一名據稱是獲釋的烏克蘭士兵，除了身上有一條嚴重的傷疤外，腹部還被刻意地刻上「榮耀屬於俄羅斯」疤痕，讓烏克蘭網友看了相當痛心。

烏克蘭政府運營的媒體平台「UNITED24 MEDIA」昨日在官方IG帳號上轉貼一張照片。文中寫著，一名獲釋的烏克蘭士兵身上留下了殘酷酷刑的痕跡。他的身體上佈滿了傷痕，上面還刻著「榮耀屬於俄羅斯」的字樣。

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IG貼文下方，引發大量憤怒、痛心的烏克蘭網友留言表示：「違反戰爭罪」、「榮耀歸於忍受這一切並重返家園的人」、「榮耀屬於烏克蘭」、「願上帝憐憫」、「真是混蛋，想像這些折磨就讓人害怕」、「酷刑是俄羅斯軍隊的一種非官方傳統。過去他們多次做過類似的事情」、「慘無人道，恐怖分子」、「這個人經歷了多麼可怕的地獄」、「把這個給川普看看」。

根據「UNITED24 MEDIA」，該張照片由擁有超過55萬追蹤者的網路媒體「Clash Report」發布。由於畫面過於震撼，原貼文下有不少人質疑照片的真實性，並透過 AI 工具「Gork」進行查核。「Gork」指出，照片中很可能是真實的烏克蘭戰俘，因為其情況與「基輔郵報」、「UNITED24」、美聯社與 BBC 等媒體先前報導的俄羅斯酷刑案例相符，但仍無法完全確認其真實性。

針對昨日交換戰俘，基輔當局與莫斯科均證實相關程序，但並未公布具體人數。烏克蘭媒體引述官員表示，基於安全考量，獲釋確切人數將於程序完成後對外公布。烏方指出，獲釋的烏國戰俘來自海、陸、空軍、國民兵、國家邊防局、國土防衛部隊、國家特別交通部。

「基輔獨立報」報導，烏克蘭人權專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）表示，這次多數獲釋人員為2022年戰爭初期遭俘的軍人。

烏克蘭政府運營的媒體平台「UNITED24 MEDIA」轉貼照片，引發網友憤怒。（擷取自IG「UNITED24 MEDIA」）

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