中國銷毀逾6萬件「非法出版物」 知情人士曝：包含台灣書籍

銷毀活動現場，有一批郵寄進入中國的台灣正體字出版物。（圖擷取自中國微博）

2025/06/10 18:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省、四川省近日接連進行「掃黃打非」行動，當地政府將許多從各地查獲到的違禁圖書、非法報刊、盜版光碟等非法出版物，進行統一銷毀，福建銷毀2萬多件、四川銷毀4萬多件。有知情人士透露，在銷毀活動現場，有一批透過郵寄包裹進入中國，來自台灣的正體字「違禁出版物」。

綜合中媒報導，中國福建省「掃黃打非」辦公室、福州海關、海峽出版發行集團，6月3日共同主辦「侵權盜版及非法出版物集中銷毀活動」，福建省委宣傳部、公安廳、文旅廳、市場監管局、郵政管理局等單位均派人到場參加，當場銷毀2萬多件的各類非法出版物。另據港媒報導，有知情者透露，銷毀現場有成綑成綑的正體字書籍，主要來自台灣，透過郵件包裹形式入境，但並未透露書籍內容為何。

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報導指出，中國福建省近年加大對進出境非法出版物的打擊力度，2024年以來，福建省共收繳超過280萬件的各類非法出版物、印刷品、音像製品，並查辦520多件行政、刑事案。此外，福建省福州市2024年曾舉辦「築牢國門政治安全」集中銷毀非法出版物活動，銷毀一批入境郵遞管道查獲的危害政治安全的書籍、音像製品及非法報刊、宗教類圖書等；當地政府曾指出，「郵遞渠道」是海關監管執法的重要對象。

另外，四川省同樣自2024年以來，重拳打擊全省各類非法出版傳播活動、全面清理文化垃圾。日前當地舉辦「2025年全省非法出版品集中銷毀活動」，現場銷毀4萬多件銷毀非法出版品，並聲稱此活動是為了全省文化市場繁榮發展、營造了健康向的環境氛圍，以及為維護社會大局和諧穩定。

中國福建省、四川省近日接連進行「掃黃打非」行動。（圖擷取自中國微博）

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