劍指中國！美航艦「華盛頓號」重返日本 F-35C首降硫磺島

美軍「華盛頓號」航艦5月28日在菲律賓海進行海上加油，此為該艦海試一環。（圖：美國海軍）

2025/06/10 16:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍尼米茲級核動力航艦「華盛頓號」上週結束海試重返重返日本橫須賀，為夏季巡邏預作準備。值得注意的是，其艦載F-35C戰機首度在硫磺島完成起降演練。此舉正值印太地區情勢複雜，美軍積極強化前沿部署與盟邦合作之際。

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，「華盛頓號」（USS George Washington, CVN 73）航艦6月4日結束海試返抵橫須賀母港，為夏季巡邏準備。該艦自5月25日起在太平洋及菲律賓海域進行訓練，包括MH-60S直升機飛行及海上加油作業，確保戰備。

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同時，第五艦載機聯隊主力戰機甫於硫磺島完成航艦起降資格認證演練。美國海軍強調，第147戰鬥攻擊中隊的F-35C「閃電II」（Lightning II）戰機首度於此島演訓，提升美軍最新匿蹤艦載機在西太平洋的作戰彈性。F-35C為F-35匿蹤戰機系列中的艦載型，專為航艦操作設計，是美軍航艦新一代主力戰機。

為進一步強化艦載機訓練能量，日本另在九州南方興建馬毛島空軍基地，未來將供日本航空自衛隊F-35B與美軍艦載機進行起降訓練（FCLP），儘管完工時程因故延至2030年，仍是美日軍事合作的重要設施。

除「華盛頓號」外，「尼米茲號」航艦打擊群是目前唯一在西太平洋部署的美軍航艦。該群甫結束馬來西亞訪問重返南海，「尼米茲號」航艦（CVN-68）正進行其2026年除役前的最後巡航。

中國海軍近期亦動作頻頻。日本防衛省披露，解放軍拉薩號驅逐艦（舷號102）與威海號護衛艦（舷號550）穿越大隅海峽入太平洋；煙台號護衛艦（舷號538）與可可西里湖號補給艦（舷號903）則經沖繩宮古之間水道進入菲律賓海。日方均派機艦監控。

盟邦合作方面，日本海上自衛隊「羽黑號」神盾驅逐艦，與澳洲皇家海軍「雪梨號」驅逐艦甫於東海完成「日澳三叉戟25」聯合演習。「雪梨號」此前執行對北韓制裁監控，現泊靠橫須賀，凸顯盟國維護區域秩序的努力。

美軍F-35C戰機於硫磺島進行航艦起降模擬，日媒記錄演練。（圖取自美軍DIVDS網站）

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