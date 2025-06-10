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    好狠！在懷孕女友飲料內摻墮胎藥致流產 美司法部IT工程師被捕

    在美國司法部IT部門上班的男子班塔，在懷孕女友飲料內摻入墮胎藥導致流產。（圖擷自Parker County Sheriff's Office臉書）

    在美國司法部IT部門上班的男子班塔，在懷孕女友飲料內摻入墮胎藥導致流產。（圖擷自Parker County Sheriff's Office臉書）

    2025/06/10 16:54

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太狠心了！在美國司法部IT部門上班的38歲德州男子班塔（Justin Anthony Banta），得知女友懷孕後由於不想要小孩，竟在對方不知情下將墮胎藥摻入飲料，最終導致女友流產，班塔被捕後面臨可判死刑的謀殺罪嫌。

    《CBS》報導，班塔女友透露，她懷孕後班塔表態願意承擔墮胎費用，不過她還是想要把孩子生下來。2024年10月，班塔女友在差不多懷胎6週時去照超音波，醫師直說胎兒心跳強勁、非常健康。

    不過，她在產檢結束當天和班塔在德州塔蘭特郡一處咖啡店碰面，班塔疑似偷偷地將墮胎藥加到她的飲料內，導致她隔天感到相當疲勞且大量出血，緊急就醫後仍於去年10月19日流產。

    偵辦此案的德州帕克郡警長辦公室指出，他們找來班塔問話並查扣手機，沒想到班塔後來竟透過遠程操作的方式重置手機，導致相關證據遭到刪除，班塔目前被指控犯下滅證罪、最高可判死刑的謀殺罪，暫時拘留在帕克郡監獄。

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