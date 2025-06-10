稱「花錢就可絲滑入境工作」中男偷拍泰國移民局官員下場慘了

一名中國男子近日偷拍泰國機場移民局官員，聲稱只要花錢賄賂就能由警方開道通關、免簽證入境工作。（本報合成，擷取自微博）

2025/06/10 17:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國男子近日在泰國曼谷機場偷拍移民局人員，聲稱花錢打好關係就能無需簽證入境及工作等，並將影片上傳至社群媒體，隨即引發泰國政府高度關注，強調將依法追究責任並禁止其入境。

綜合泰媒報導，該名男子在影片中拍攝入境泰國過程，不僅錄下移民官手持護照畫面，還配上中文旁白與泰文字幕，聲稱只要花點錢建立關係，就能「找警察幫忙開道」、「絲滑入境」，赴泰工作也不需簽證，甚至暗示被拖延是為了「要錢」。接著，鏡頭轉換到行李轉盤區，他說「如果找不到行李箱，只需花錢就有人幫忙」，更稱「泰國就是這樣，只是溝通有點困難」。

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影片曝光後迅速引發熱議，被認為是在誤導外國遊客並暗示賄賂行為。對此，泰國移民局第二分局長呈榮（Chengron）9日證實，相關影片經過剪輯處理，已嚴重扭曲事實。經調查確認，影片拍攝地點為素萬那普機場入境大廳，被偷拍的移民官是出入境管制站副隊長埃卡林（Ekkarin）。

埃卡林憶述，當時該名中國男子自稱不會填寫「泰國數位入境卡」（TDAC），急著趕往下一行程，所以請求加快護照檢查流程。埃卡納林出於善意協助處理，協助他加速檢查流程後便離開。不料對方竟趁機從背後偷拍並將影片上傳社群平台，內容與實情完全不符。

呈榮指出，移民局近來加強打擊濫用免簽政策與非法工作問題，自2025年初至今，已拒絕超過8100名外國人入境，部分中國籍仲介疑藉此炒作「建立關係就能進泰國」的說法，試圖吸引非法客源，甚至有人成為網紅，以「挑戰移民官」為噱頭博取流量。

目前，遭偷拍的移民官已向素萬那普警察局報案，指控該男子透過社群媒體進行誹謗與造謠。泰國移民局也啟動相關程序，將該男子列入拒絕入境名單，並取消其簽證資格，強調未來將嚴格打擊拍攝敏感工作場域與誤導言論，確保國家入境安全與執法尊嚴。

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