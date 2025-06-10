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    萬海爆炸貨輪最新狀況曝光！火勢全面蔓延 船隻傾斜貨櫃不斷落海

    萬海貨輪最新狀況曝光，目前火勢延燒全船，冒出濃濃黑煙，船隻開始傾斜，貨櫃不斷落海。（圖擷自X）

    萬海貨輪最新狀況曝光，目前火勢延燒全船，冒出濃濃黑煙，船隻開始傾斜，貨櫃不斷落海。（圖擷自X）

    2025/06/10 15:42

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕萬海航運（2615）1艘貨輪9日在南印度洋航行途中發生大爆炸，造成至少4人失蹤、5人重傷，船上人員棄船逃生，現萬海貨輪最新狀況曝光，目前火勢延燒全船，冒出濃濃黑煙，船隻開始傾斜，貨櫃不斷落海。

    綜合外媒報導，1艘懸掛新加坡國旗的「萬海503號」貨櫃船在台灣時間9日下午1點，於喀拉拉邦（Kerala）海岸附近發生大爆炸，船上有22名船員，其中4人失蹤，18人獲救，獲救的人員中有5人重傷。

    印度海巡及海軍持續在貨輪周邊試圖撲滅大火，「萬海503號」最新狀況曝光，儘管印船隻持續以水柱灌救，但目前火勢擴大延燒全船，冒出濃濃黑煙，船隻已經開始傾斜10-15度，導致貨櫃不斷落海，同時有漏油風險。

    根據印度媒體查閱的貨物清單顯示，船上載有4類危險貨物：易燃液體（第3類）、易燃固體（第4.1類）、易自燃物質（第4.2類）及有毒物質（第6類）。

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