萬海爆炸貨輪最新狀況曝光！火勢全面蔓延 船隻傾斜貨櫃不斷落海

2025/06/10 15:42

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕萬海航運(2615)1艘貨輪9日在南印度洋航行途中發生大爆炸,造成至少4人失蹤、5人重傷,船上人員棄船逃生,現萬海貨輪最新狀況曝光,目前火勢延燒全船,冒出濃濃黑煙,船隻開始傾斜,貨櫃不斷落海。

綜合外媒報導,1艘懸掛新加坡國旗的「萬海503號」貨櫃船在台灣時間9日下午1點,於喀拉拉邦(Kerala)海岸附近發生大爆炸,船上有22名船員,其中4人失蹤,18人獲救,獲救的人員中有5人重傷。

印度海巡及海軍持續在貨輪周邊試圖撲滅大火,「萬海503號」最新狀況曝光,儘管印船隻持續以水柱灌救,但目前火勢擴大延燒全船,冒出濃濃黑煙,船隻已經開始傾斜10-15度,導致貨櫃不斷落海,同時有漏油風險。

根據印度媒體查閱的貨物清單顯示,船上載有4類危險貨物:易燃液體(第3類)、易燃固體(第4.1類)、易自燃物質(第4.2類)及有毒物質(第6類)。

Fires & explosions persist from mid‑ships to the container bay ahead of the accommodation block. Forward‑bay fire is now under control, though thick smoke remains. Vessel is listing approx 10–15° to port. More containers reported overboard.@IndiaCoastGuard

ships Samudra Prahari…