新婚夜「約砲20男」被離婚 情色網美放話︰要再戰5000人！

OnlyFans情色網美的蒂芬妮日前揭露，自己與新婚丈夫結火速離婚、甚至決裂的原因，是因為丈夫然發現她在新婚之夜，偷偷拍攝她與20名男人上床激戰的影片。（圖擷取自@wisco.tiff IG，本報合成）

2025/06/10 16:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕OnlyFans情色網美的蒂芬妮（Tiffany Wisconsin），日前揭露自己與新婚丈夫結火速離婚、甚至決裂的原因，是因為丈夫然發現她在新婚之夜，偷偷拍攝她與20名男人上床激戰的影片，讓丈夫當場氣炸。如今從短暫人妻變回單身的蒂芬妮，預告她將花一星期的時間，找5000名男人瘋狂做愛。

綜合外媒報導，現年35歲的蒂芬妮是一名單親媽媽，她為了擺脫經濟壓力，從2020年開始經營OnlyFans帳號，並時常發布自己與與不同男人上床的性愛影片。她在4日透露IG表示，新婚丈夫知道她的工作內容，但請她結婚不能再繼續做，然而她的工作都已經安排好了，所以仍然選擇在2人的新婚之夜，偷偷拍攝與20名男人做愛的影片。

請繼續往下閱讀...

蒂芬妮坦言，起初丈夫並不知道這件事，但在婚後便抓包她並未遵守約定，甚至在重要的新婚之夜與其他男人上床激戰，所以決定與她離婚。而蒂芬妮雖然感到很難過，甚至在鏡頭前流淚聲稱「這是我經歷過最艱難的事」，不過她仍舊沒有放棄自己的情色事業，還預告自己已經準備好繼續進行新的約砲計劃。

蒂芬妮指出，近期有不少情色網美挑戰「1女大戰數百或上千男」的超瘋狂性愛挑戰，她自己原本是打算在夏天約戰2000人，但很遺憾這個挑戰項目，已被其他人搶先做了，「所以我決定挑戰5000人」，蒂芬妮表示自己肯定能做到，但不會在短短一天內完成，她計劃在一星期內完成與5000男嘿咻的行動。

消息一出，立即掀起網友熱烈網討論，還吸引一名23歲的情色網美莉莉（Lily Phillips）的關注，她曾在去年10月，用14小時完成「百人斬」的紀錄，因此她看到蒂芬妮發布的預告後，主動留言表態願意提供協助，「愛妳！如果妳需要幫忙，妳知道可以給誰打電話！」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法